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蛇年BB｜盤點5位成功造人新晉星媽　搶生蛇B做親子KOL吸金

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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2024年盤點5位新晉星媽，成功造人搶生蛇年BB殺入親子KOL。

【懷孕/蛇年BB/黃翠如/麥明詩/王君馨/何依婷】娛樂圈近日喜訊多！當中有多個懷孕藝人話題登上熱搜榜，成為炙手可熱、眾人熱話！趁2024年即將結束，來盤點一下成功造人搶生蛇年BB的新晉星媽。

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蛇年新晉星媽｜黃翠如 走出流產陰霾

43歲黃翠如蕭正楠結婚6年，一直恩愛非常，11月時她在IG晒出一張喊晒口拎住超聲波照的自拍宣佈陀B，更自揭3年前曾經歷流產的痛苦，故再次懷孕得到上天這份禮物，對她與蕭正楠而言特別感恩。

黃翠如亦待胎兒穩定才公佈喜訊，她說：「上次嘅經歷（流產）令到我每一日都好忐忑，又開心又擔心，我唔想件事再一次發生，係好傷心的事，我哋用好長嘅時間行返出來。」公佈喜訊前，蕭正楠自爆事前徵求BB的「意見」，並說摸著巨肚問準BB批准，

嗱，我哋真係ready將你哋介紹出去啦，你ready未先？如果ready你踢我一腳啦！

說到預產期，蕭正楠說BB將於明年出世，由於翠如是高齡產婦，故飲食方面要控制，某次翠如吃得太飽至嘔，故盡量少吃多餐：「我負責包辨三餐，佢喜歡吃不同種類的食物，我盡量煮不同的款式。」

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蛇年新晉星媽｜麥明詩 婚後火速造人成功

32歲「十優港姐」麥明詩（Louisa），今年3月與機師男友盛勁為在社交平台宣布婚訊，婚後火速造人，11月出席活動宣佈懷孕5個月，她曾發文指懷孕是一段瘋狂又美妙的旅程：「由fatigue、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒——這些都是美麗的孕照上看不到的。」

12月10日是麥明詩的33歲生日，除慶祝生日外，她與老公舉行Baby Shower派對，更率先進行投票，為腹中胎兒揀名，當中見到有盛夏、盛載、盛事、盛裝等名字，創意十足。

淡出娛樂圈的Louisa近年進軍教育界，去年擔任上市公司傳承教育非執行董事的她，跟媽媽麥何小娟創立育兒平台，今年8月份，更出任右思維國際幼兒園暨幼稚園校董會成員，跟任校監的父親齊齊辨學，這位準媽媽擺明為加入育兒KOL界鋪路。

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蛇年新晉星媽｜王君馨 追完歌手夢才生B

王君馨結婚7年，在本月宣布懷孕，並稱︰「今年收到最好的禮物。」她先後分享3張跟老公的合照，照片中老公Daniel親吻君馨的孕肚。此外，二人更甜蜜錫錫，至於另一照片Daniel從後擁著君馨，夫婦倆於孕肚前擺出心心手勢，超有愛！由於拍攝地點為希獵聖托里尼，似乎生B前先來一個「三人行」旅程。

王君馨去年舉行處女演唱會，當時她提及待完成「歌手夢」就會生B，Grace於台上說：「之前老公等咗6年唔生小朋友住，我同老公講叫佢等多2年，我想生咗唱歌事業呢個小朋友先，嚟緊就要進行地獄式訓練，減肥keep fit兼做運動練氣。」

38歲的君馨當年的「處女論」可說一鳴驚人，她堅持婚後才進行性行為，於外國居住的Daniel跟她堅守戒條，君馨曾於訪問說：「我覺得可以做老公至同佢拍拖，諗番如果將來結婚，望住老公對眼，話我留番最寶貴嘅嘢畀你，覺得好sweet！我幻想如果老公都係咁講，留番畀我，咁幾好呢！我會冧到爆！」

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蛇年新晉星媽｜何依婷 孕程長期胃部不適

30歲前港姐何依婷（Regina）去年12月跟從事物流工作的圈外男友Cedric在峇里島舉行盛大婚禮，一年後成功造人。早前何依婷於活動上公佈懷孕喜訊，其後於IG貼出夫妻合照，只見老公Cedric輕撫其孕肚，拿著BB超聲波相的何依婷一臉幸福。

懷孕5個月的何依婷氣色不俗，面頰及雙腿也沒有水腫情況出現，真是一個靚靚的孕媽媽，Regina更撰文分享陀B感受，她寫道：「1+1=3，3個人的海島之旅，感恩寶寶的到來，是上天賜給我們最珍貴的禮物，經歷這個神奇的懷孕之旅，期待你成為健健康康、肥肥白白的小寶寶。」

Regina接受TOPick訪問稱懷孕初期有孕吐情況，長期感覺胃部不適、想吐以及出現胃酸倒流，她說：「這情況大約維持至懷孕3個多月，那時候沒有胃口，吃多了也會吐，當吃不下又經常嘔的時候，就會感到不開心以及擔心，怕給予不到足夠營養予BB，幸好我有定期做產檢，醫生解釋情況給我聽，明白BB會有能力吸收足夠營養。」

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蛇年新晉星媽｜吳紫韻 解鎖人生新身分

現年32歲的前無綫娛樂新聞台主播吳紫韻，因主持旅遊節目《3日2夜》成功入屋。在今年10月宣布結婚，於半島酒店秘嫁圈外富二代。在本月，吳紫韻在IG上分享了兩張照片，正式宣佈懷孕喜訊，報喜榮升做人母，並晒了3隻兔仔公仔，更有寫上「Mom」同「Dad」的cap 帽 ，又有件BB衫，並發文表示：「解鎖人生新身分」。看來兩公婆已經為BB的到來做好準備！

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