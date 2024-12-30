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食物安全｜食安中心檢出一款「紅燒三文魚飯糰」樣本大腸桿菌超標　處理食物過程有待改善

社會

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心公布袋裝飯糰的微生物質素風險評估研究結果，全部樣本在致病菌方面，均符合微生物含量的食物安全準則；惟一個紅燒三文魚飯糰樣本大腸桿菌超標。

研究結果顯示，全部樣本致病菌檢測均符合微生物含量的食物安全準則。然而，其中一個紅燒三文魚飯糰樣本因檢出過量大腸桿菌而於衞生質素方面被評為欠佳，但不涉及食物安全問題。中心指，這反映製造和處理食物的過程或有待改善，已向相關製造商提供食品製備過程的建議。其後抽取的一個跟進樣本，檢驗結果令人滿意。

在評估袋裝飯糰在室溫存放一段時間後的微生物質素變化方面，適用於需氧菌落計數評估的58個樣本中，只有一個在購買後置於室溫下4小時的需氧菌落計數檢測結果屬尚可，其他均屬滿意。

其中3個樣本較在購買後隨即冷藏於攝氏四度或以下的對照樣本，需氧菌落計數高出了超過10倍。中心指，需氧菌落計數是一項質素指標，並非安全指標，因此上述情況並不涉及食物安全問題，惟需氧菌落計數可顯示有關食品的一般質素和剩餘保質期的有用資料。

中心於今年2至3月，在本港不同區域的4家連鎖外賣店、5家連鎖超級市場或便利店收集了63對袋裝飯糰樣本，根據《食品微生物含量指引》的訂明準則，評估袋裝飯糰在室溫存放一段時間後的微生物質素變化。

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大腸桿菌 食用安全 食安中心 衞生署 食物環境衞生署

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