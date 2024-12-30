牙科街症｜轉網上登記有長者求助遭「踢來踢去」　衞生署料前線表達不清致誤會

▲ 衞生署牙科街症服務推出網上系統登記服務，取代以往般到現場排隊取籌。

【衞生署 / 牙科 / 街症】衞生署牙科街症服務今日（30日）起推出網上登記系統，再抽籤分配翌日門診名額，取代以往般到現場排隊取籌。

有長者稱不懂上網，今晨到九龍城牙科診所求助，經過幾番轉折仍未獲在場職員協助辦理網上登記，感到「被愚弄」。有區議員近日陸續接獲多名長者求助，認為轉用網上系統對部分長者造成不便。

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牙科街症｜長者認為排隊比網上取籌方便

今日起，市民可以於每日上午6時至上午11時30分，透過「醫健通」流動應用程式，或循衞生署網頁實名登記11間政府牙科診所下一個工作天的牙科街症服務；其中一半名額會優先預留予65歲或以上長者。

而首日推出網上登記系統，只可登記明日提供服務、分別位於荃灣、元朗及粉嶺的3間牙科診所。同時，今日是牙科街症最後一日提供現場排隊取籌，在九龍城政府合署的健康中心仍有市民到場排隊取籌使用牙科街症服務。

今晨9時，本報記者使用網上系統登記，過程大致順利，亦未見系統出現問題，惟在九龍城牙科診所，未見有職員協助市民使用網上登記服務，記者以市民身份查詢登記方法，在場職員只向記者派發附有網站連結的簡介單張，並指示記者可自行致電衞生署熱線查詢。

▲ 衞生署牙科街症服務今（30日）以網上系統登記服務取代以往到場排隊取籌。（陳靜儀攝）

牙科街症｜民政事務處職員指示不清

年邁80歲的湯先生向記者表示，他昨日（29日）未有到場取籌，故今晨到場希望尋求職員協助辦理網上登記，惟職員只著他到健康中心地下的民政事務處辦公室查詢。湯先生引述在場民政事務處職員稱「唔識同我整」，湯先生遂再返回牙科診所向職員求助。

經過幾番轉折，湯先生指，診所職員說要待周三（2025年1月1日）才可取得到九龍城牙科診所籌號，惟他表示，「我又唔識上網，年紀大又蠢，根本政府就愚弄我哋」。

此外，湯先生引述民政處職員稱必須下載「醫健通」以進行網上登記；惟據衞生署網站顯示，除了「醫健通」應用程式，市民亦可透過網上系統登記取籌。

就上述情況，衞生署回覆TOPick查詢時表示，九龍城牙科診所街症時段為周一及周四上午，故有需要市民須到本周三（1日）上午才可登記周四（2日）上午的服務；據初步了解，不排除是前線人員未能清楚表達相關信息，引致誤會。

署方稱，任何人士如需協助登記，可於每日上午8時半至11時半前往任何一間牙科街症服務診所由職員現場登記。在系統推出前，署方已為所有牙科街症診所的前線職員提供相關培訓和指引，要求同事盡力協助有需要的市民進行登記。

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區議員倡增櫃位協助登記

昨已成功取得今日籌號的62歲陳先生表示，昨午3時許到場，輪候至晚上8時才取得籌號。不諳上網的他認為排隊比網上取籌方便，擔心日後難以取籌，「下次唔知點算，叫個仔幫手佢又話唔識」，將來只能尋求區議員或關愛隊幫助。

今晨有多名長者到位於大角咀的區議員辦處查詢登記方法。油尖旺區區議員陸子峯指，近日有不少長者得悉轉用網上系統後，亦有到區議員辦事處查詢，他認為改用網上系統對長者造成不便，許多上了年紀的長者未必懂得操作。

就上述湯先生的情況，陸認為政府應在牙科診所外設立櫃位協助長者登記，不應讓長者感到在寒冷天氣下被「踢來踢去」。他續指，當局應多做宣傳或普及教育，他亦會向區議會主席反映有關事件。

部分牙科診所，堅尼地城牙科診所，以及醫務衞生局局長盧寵茂今晨到場視察的荃灣牙科診所，分別設有登記處協助市民進行網上登記，或有職員向市民派發單張。

另外，衞生署表示，對於有區議員及關愛隊反映提早登記時間後，對他們安排人手在辦事處協助市民登記增加難度，署方非常感謝地區人士幫助宣傳新登記的安排的資訊，以及協助有需要的市民進行網上登記。

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