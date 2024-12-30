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星級家庭｜胡杏兒結婚9周年攜3子到長春滑雪　一家5口坐經濟艙獲讚貼地

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 9 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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胡杏兒一家五口坐經濟艙到長春滑雪，玩得相當開心！

【胡杏兒/李乘德/柳婚/星二代】胡杏兒與李乘德婚後育有3子，兩公婆近日度過結婚9周年，他們並沒有選擇二人世界慶祝柳婚，反而帶同囝囝齊齊飛到長春滑雪，杏兒感觸表示， 9年前跟老公度蜜月第1次滑雪，9年後加入了3隻馬騮第2次滑雪，杏兒分享的影片中，又見一家5口坐經濟艙出發，夠晒貼地。

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星級家庭｜胡杏兒與老公李乘德慶祝結婚9周年

45歲的胡杏兒與老公李乘德結婚9年，近年將工作重心放在內地，試過自己北上工作，老公則留港做「湊仔公」，不過杏兒亦不忘抽空陪伴家人，近日趁住結婚9周年柳婚紀念，兩公婆即攜同3名兒子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam），一家5口齊齊飛到內地長春旅行享受白色聖誕。

星級家庭｜攜3子到長春滑雪

雖然周年紀念日不能享受二人世界，但他們依然樂在其中，由於兒子們是第一次看雪，因此表現得很興奮，杏兒拍下他們玩雪的畫面分享至社交平台，並留言：「小朋友感受雪的方式好有趣，趁著假期帶著孩子們踏上了前往長春北大湖的奇妙旅程！這是三個寶貝第一次看雪，一路上激動地討論著即將見到的雪世界。」

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星級家庭｜兒子們第一次看到雪景表現興奮

她指兒子們一到長春，就被眼前的雪景迷住了：「興奮地哈氣，打雪仗，笑聲在雪地裡回蕩，連寒冷都忘了。明天還有滑雪課，小傢伙們已經迫不及待，提前穿上厚重的滑雪裝備，在房間里走來走去，還不忘擺幾個酷酷的pose！那份期待和喜愛，簡直要溢出屏幕啦！一起期待我們的滑雪冒險吧！」可見一家人玩得開心。

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星級家庭｜甜晒夫妻9年前後合照

杏兒和老公亦表現得相當恩愛，照顧小朋友的同時，不忘兩公婆合照晒幸福，他倆分別上載合照至社交平台，而且混合了9年前兩公婆第一次滑雪的照片，甜蜜留言：「Happy 9th willow anniversary, 結婚九周年柳婚快樂。九年前第一次滑雪度蜜月，九年後加三隻馬騮第二次滑雪，我覺得我們都沒有變得太多，謝謝你這九年的支持，努力和愛！」

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網民看過兩人9年前後的合照後，紛紛表示分不到時序，指他們保養得太好了，絕對是逆齡生長，又讚杏兒嫁得好，明顯愈來愈漂亮了；又有網民覺得他們一家搭飛機坐經濟艙，夠晒貼地，更希望他們多點回內地旅行，直指內地的雪景比外國的美。

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