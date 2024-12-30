百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起　廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】

▲ 百佳最新搶手價優惠$6.9起，廁紙、香米、即食麵大減價，會員送$300優惠券。

【超市優惠】百佳網店 PNS eshop 逢星期五更新搶手價優惠，多款零食、飲料、糧油雜貨、廁紙等都有平，其中李錦記特鮮生抽三支裝$29.9、金象米$99.9。另外，百佳亦派發總值超過$300優惠劵，領取後可以於門市或網店使用，各位靚媽靚太即睇詳情！

最新影片：

百佳優惠︱滿指定金額免費送貨

百佳網店 PNS eshop 新一輪搶手價優惠，多款食品、日用品現正以特價發售，購物滿$100即可免費到店取貨；$350即享免費送貨。

百佳優惠︱零食

各款薯片、餅乾等都有特價，例如品客芝士味薯片$29.9/2件、奧利奧夾心曲奇$29.8/2件等。點擊下圖看更多精選特價貨品：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

百佳優惠︱糧油雜貨

即食麵、烏冬、粉麵、冷凍點心等低至$6.9起。食油、香米等都有平，其中獅球嘜芥花籽油$69.9、金御膳Ａ級泰國茉莉香米$68.9。點擊下圖看更多精選特價貨品：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

百佳優惠︱飲品

多款汽水、即飲茶類、咖啡、奶茶，以至酒精飲品都有優惠，利休茶作多款樽裝茶$15/2件、可口可樂汽水12罐裝$51。點擊下圖看更多精選特價貨品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

百佳優惠︱調味料

多款醬料、調味料都有減價，其中李錦記特鮮生抽三支裝$29.9、史雲生極鮮清雞湯$18.5/3件。點擊下圖看更多精選特價貨品：

▼ 點擊圖片放大 +2

百佳優惠︱日用品

多個品牌的廁紙、洗衣粉等都有優惠，點擊下圖看更多精選特價貨品：

▼ 點擊圖片放大 +2

百佳優惠︱總值超過$300優惠券

凡於12月登成為易賞錢App會員，即可領取總值超過$300的優惠券，可於門市或網店使用。

更多詳情：【百佳網站】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更多優惠報道：

UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價 $59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套

超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價 Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39

拼多多免運費︱拼多多推出一件包郵到港優惠 記者實測買$4家品一樣包【附教學】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】