香港紫花風鈴木2025︱西沙路紫花風鈴木率先綻放　康文署3大公園賞粉紅花海【附交通指南】

▲ 香港紫花風鈴木步入花期，西沙路率先開花現粉紅花海！

【紫花風鈴木/香港好去處】即將踏入1月的時間，香港迎來紫花風鈴木花季，西沙路旁已見一片粉紅花海，吸引不少市民前來打卡。康文署網站也顯示3大公園的開花情況，其中最高開花指數達3，大家不如趁周末前往賞花！

香港紫花風鈴木2025︱紫花風鈴木

紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色。

香港紫花風鈴木2025︱西沙路紫花風鈴木盛放 驚現超靚粉紅花海

近日有港人在Facebook群組「香港行山風景攝影會」分享多張西沙路紫花風鈴木的照片，可見馬路旁一排，約40多棵紫花風鈴木全數綻放，形成一片粉組花海，非常壯觀！

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最新影片推介：

有興趣前往打卡的大家，可以參考網民列出的前往方法：

港鐵沙田站轉乘299X；

或港鐵烏溪沙鐵路站轉乘99，或小巴807K、或任何前往GO PARK的巴士，於馬牯纜站下車；

港鐵大學站轉乘287，於馬牯纜站下車

香港紫花風鈴木2025︱康文署3大公園陸續開花

除了西沙路，康文署網站新增紫花風鈴木「開花情報」，荔枝角公園、天水圍公園及屯門公園均可觀賞，其中荔枝角公園和在天水圍公園的開花指數最高5朵花中被評為3朵，正適合大家前往打卡！

香港紫花風鈴木2025︱1.荔枝角公園

荔枝角公園栽種了約20棵紫花風鈴木，有不少經已完全盛放。

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香港紫花風鈴木2025︱2.天水圍公園

天水圍公園共有48棵紫花風鈴木，園內一排紫花風鈴木正陸續開花。

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香港紫花風鈴木2025︱3.屯門公園

屯門公園內種植了15棵紫花風鈴木，紫紅色的花朵，吸引遊人駐足觀賞。

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照片獲「藍雨洋」授權轉載。

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