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全球百大美女｜2024全球百大美女排行榜出爐　Jisoo不敵菲律賓女星屈居第二　香港僅一位女藝人入選

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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2024全球百大美女排行榜出爐，Jisoo不敵菲律賓女星屈居第二，香港僅一位女藝人入選。

【全球百大美女／最美面孔】美國網站「TC Candler」28日正式公佈2024年全球百大美女排行榜，選出來自世界各地的100位美麗面孔，其中香港今年僅得一位女藝人榜上有名。

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全球百大美女｜全球百大美女前10位

本次全球百大美女排行榜中，韓國人氣女團BLACKPINK的4名成員均有上榜，其中Jisoo不敵排榜首的菲律賓女星Andrea Brillantes，屈居第二，Rose、Lisa與Jennie則分別排第7、18及35位。

此外，排名第3位的是加拿大職業棋手Andrea Botez，第4位是葡萄牙模特兒女星Alba Baptistaz，去年的冠軍得主Nancy則獲得第5。而俄羅斯網紅Dasha Taran、韓團H1-KEY出身的泰國網紅Sitala、美國性感女神Sydney Sweeney及美國超模Jasmine Tookes則分別排第6、8、9及10位。

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全球百大美女｜香港僅一位女藝人入選100強

此外，韓國女歌手Somi登上第11位，韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜及日本成員Sana則分別排第14及22位，曾兩度稱冠的After School成員NaNa就排第20位。

而韓國人氣女團aespa成員Karina與NingNing分別排第24及77位；女團IVE成員張員瑛登上第33位；(G)I-DLE成員Minnie、宋雨琦及葉舒華分別登上第41、56及73位。

在是次排行榜中，女藝人「魔鬼胸」蔚雨芯則登上第45位，她是唯一的香港代表。而美國天后Ariana Grande及Sabrina Carpenter分別登上第85及87位，愛瑪屈臣（Emma Watson）就以第100位上榜。

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同場加映：5大抗衰老食物

食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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