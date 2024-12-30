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濟州航空空難｜機師史丹分析飛機起落架失靈　真的不能放下機轆怎麼辦？

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撰文： 機師史丹

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

南韓濟州航空一架由曼谷回韓國的航班昨日（29日）發生墜機事故，機上179名乘客證實罹難，僅2名機組人員倖存。不同的飛機意外，過去時有發生，機師史丹分享對此次不幸所感。

很不幸前又有另外一單飛機失事，今次是濟洲航空的一架737。

飛機起落架失靈

飛機在韓國務安（Muan）機場降落時，在沒有起落架（機轆）的情況下，用機肚降落衝出跑道再撞牆爆炸，暫時只有兩人生還。有傳飛機沒有用起落架，是因為撞到雀鳥而引致的，但以史丹的經驗估計，因撞雀而令飛機無法放下起落架的機會很低，正確來說，起落架有問題未能放下來並不罕見，但因撞雀而引起的就應該沒有直接關係。

首先飛機是一直向前飛的，在未放下起落架前撞雀，通常都是撞到機頭、機翼前方、升降／方向舵的前方或是引擎，這些地方都不會直接影響起落架，就算液壓系統失靈影響起落架放下來，我們還有後備系統用地心吸力把機轆放下來。

至於另一個沒有用起落架的原因，可能是機師「忘記了」，平常如果降落中忘記了放機轆，飛機系統會有很大聲的警告，提醒機師放機轆，很難可以忘記。不過如果今次撞雀是真有其事，亦有機會因撞雀令其他的系統失靈，機艙內有很多其他的警告聲響，令機師沒有留意其中一個警告聲是由機轆而來，這不一定是今次意外的原因，史丹只是提出有其可能性。

那萬一真的不能放下機轆怎麼辦？歷史上，都有很多機肚降落又全員安全的例子，在這情況下，我們會盡量減低飛機的重量（把燃油用掉），找最長的跑道降落，好讓飛機有更長的距離減速，最後就靠機師的技術，盡力減低飛機着地時的力度，着地後都要控制飛機在跑道上，又要找正確的時機關掉引擎從而減低火警的機會，希望當局盡快找到出事原因，避免意外再次發生。

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