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垃圾分類｜旺角母女垃圾桶撿廢品引熱議　網民因1事猜測可能另有原因

社會

撰文： 王月明

發布時間： 59 分鐘前

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旺角母女垃圾桶撿廢品引熱議，網民因1事猜測可能另有原因。

近日，有人在視頻平台上傳影片，指有1對母女於夜晚在港鐵旺角站附近，仔細翻找垃圾桶內的膠樽、鋁罐等。此事引起網民熱議，有人感嘆母女生活不易，亦有人因1細節猜測母親是在以身作則教育小朋友保護環境。

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垃圾分類｜母女寒冷夜晚間垃圾

據影片可見，一對母女於港鐵旺角站附近的垃圾桶撿拾垃圾，母親蹲在垃圾桶旁，以手機電筒照明，仔細翻找桶內膠樽及鋁罐，女童則在旁幫忙將拾獲的物品分類放入3個不同的大膠袋及環保袋內。

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該視頻經過剪輯，據另一畫面所見，垃圾桶的頂蓋被掀開，女童徒手伸向桶內，影片至此結束。樓主配文表示「香港地鐵站撿垃圾的母女，生活不易」。

影片所見，女童身著保暖的羽絨服，其母亦身著防風風衣，2人翻找垃圾桶全程卻未佩戴口罩及手套，均是徒手接觸桶內物品。

垃圾分類｜網民猜測教育女童垃圾分類

此事引起網民關注，不少人同情母女2人在寒冷的夜晚仍要撿拾垃圾，猜測要將廢品變賣，表示「阿妹慘慘」、「其實無偷無搶又無呃人，而且咁凍都執垃圾，表示尊重」，不過有人則認為2人應該不是拾荒者，稱「不可能是拾荒者，如果真的母女生活有困難，是有社工跟進的，還可以申請綜援」。

2人翻找垃圾桶全程卻未佩戴口罩及手套。（截自抖音影片）

不過，更多網民見母女2人穿著及儀容乾淨整潔，猜測2人並非拾荒，而是母親正在以身作則教育女童進行垃圾分類，「看衣服都不像拾荒的」、「人家穿著幹乾淨淨，只是在教小朋友垃圾分類」、「環保人士，做環保的同時以身作則教育下一代」，惟網民認為在教育的同時應該注意衛生問題，「這種教導方式，會唔會有點偏激」、「較女環保都要戴口罩啦」、「但是衛生問題就...」、「好明顯是教導小女孩如何垃圾分類，只要做完洗手就得」。

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