親子表演｜賽馬會青年共遊系列音樂會落幕 陳凱詠寄語年輕人向目標進發

▲ 陳凱詠寄語年輕人向目標進發

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港遊樂場協會、香港小童群益會、香港青年協會、香港中華基督教青年會及香港基督教女青年會聯合主辦 「賽馬會青年共遊系列 “The Year of Go!”（"TYoG!”）」，藉著不同體驗項目及探遊資源，鼓勵12至17歲青少年多與朋友結伴出門，創造屬於年輕人的青春時刻。

總結音樂會昨日邀得一眾人氣歌手包括黃妍、sica、Beanies、力臻、Michael C，以及壓軸嘉賓 JACE 陳凱詠，各人唱出多首大熱歌曲，與現場年輕人一齊歡送 2024年。

自今年4月開始，TYoG! 系列的三個主要項目「Go! Voucher! 探遊券」、「Go! Propose! 召集」和「Go! Experience! 試體驗」已經為超過四萬名年青人提供資源，創造自己的The Year ofGo! 香港遊樂場協會 高級經理方栢浩表示：「今次有賴賽馬會慈善信託基金的捐助，讓我們在短短九個月內展開不同主題的活動，青少年自行體驗、探索、想像，得到更多機會展開不同的嘗試，發掘新興趣、結識新朋友。建立健康正面的社交網絡以及鼓勵他們勇敢踏出一步去挑戰及嘗試，都是本計劃的重要目標！」

「Go! Experience! 試體驗」合辦機構與青年一起天馬行空，活動包括體驗媒體製作、團體運動、歷奇活動、手作、演藝表演的參與青年，共同策劃及實行New Gen大型活動，當中包括主題展覽、音樂會、團體比賽、綜藝節目製作等。其中30位年輕人在籃球比賽及班組中獲選前往英國參與籃球文化交流團 「Go to the Basketball Dreamland」，一同深入認識不同的籃球文化，並將過程拍攝成為一套40分鐘的紀錄片，留下專屬他們的青春回憶。

音樂會上，JACE 陳凱詠唱出多首新歌，並寄語年輕人要勇敢向目標進發。黃妍大展歌喉之餘，更分享了追夢的心得。sica 以純粹的音樂打動現場觀眾，引起一眾年輕人共鳴。

Beanies不單唱出多首團歌，各成員亦分別獻唱solo歌曲，同時分享了創作靈感的來源。唱作歌手力臻以音樂鼓勵年輕人追夢。Michael C 邊唱邊彈結他，為音樂會帶來一片浪漫氣氛。

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