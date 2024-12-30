香港出口｜11月份對外商品貿易　整體出口貨值錄按年升2.1%

政府統計處今（30日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，2024年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升2.1%和5.7%。

11月份商品整體出口貨值為3,947億元，較2023年同月上升2.1%。同時，１1月份商品進口貨值為4,381億元，較去年同月上升5.7%。11月份錄得有形貿易逆差434億元，相等於商品進口貨值的9.9%。惟經季節性調整的數字顯示，截2024年11月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌3.5%。同時，商品進口貨值下跌1.4%。

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按國家／地區分析，今年11月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升3.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升78.4%）、越南（升42.1%）、菲律賓（升39.6%）和中國內地（內地）（升3.9%）。另一方面，輸往印度（跌28.8%）和泰國（跌7.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌30.2%）和英國（跌19.7%）。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升38.6%）、新加坡（升31.4%）、韓國（升16.4%）、菲律賓（升8.8%）和馬來西亞（升8.3%）。另一方面，來自越南（跌19.6%）的進口貨值則錄得跌幅。來自內地的進口貨值則大致維持不變。

電動機械、儀器和用具及零件出進口 均錄得升幅

若按主要貨品類別分析，2024年11月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增106億元，升28.1%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增99億元，升5.2%）。



同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增246億元，升13.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增180億元，升67.8%）。

經濟不明朗因素增 香港出口表現構成挑戰

政府發言人表示，2024年11月商品出口貨值按年繼續錄得增長。輸往內地的出口進一步上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。但與此同時，輸往美國及歐盟的出口回落。展望未來，全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫將會為香港的出口表現構成挑戰，儘管內地多項提振經濟措施應能提供一些支持。

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