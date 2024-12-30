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旅遊發展藍圖2.0｜4大發展策略共133項措施　制訂18區美食指南

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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（資料圖片）

《香港旅遊業發展藍圖2.0》今日（30日）出爐，提出4大發展策略，循16個方向實踐59項行動綱領、共133項措施。

文化體育及旅遊局今公布《藍圖2.0》，目標落實「無處不旅遊」，讓旅遊相關產業進一步健康及持續發展，以鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位。

文體旅局期望，5年後即2029年，旅遊業增加價值達1,200億元，較去年753億元增近6成；就業人數則增至約21萬人，較去年14.56萬增長約4成。

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，雖然上任不足一個月，但為了滿足大眾的期待，因此按預定時間今年底公布《藍圖2.0》。她上任後確立三個重點：

第一，中央對香港的惠港措施要多用、用好，以推動行業發展。

第二，各行業要抓緊機遇，做到識變、應變、求變，服務業要提升質素，讓遊客離開後仍念念不忘希望重遊香港。

第三，香港傳統旅遊優勢明顯，要優化這些軟硬件，亦要有新的景點，為旅客帶來新鮮感。

《藍圖2.0》在上述三大方向之下，有四大定位、四大發展策略，133項措施。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出，把西九文化區打造成必到文創旅遊地標。（資料圖片）

文化、體育、生態、盛事結合旅遊

《藍圖2.0》涵蓋4大發展策略，包括中外薈萃繫全球、四方旅客齊聚海、智慧遊港至方便，及優質服務迎客來，部分重點方向及措施如下：

中外薈萃繫全球（涵蓋4大方向、46項措施）
-推動4大「+旅遊方向」：「文化+旅遊」、「體育+旅遊」、「生態+旅遊」及「盛事+旅遊」
-把西九文化區打造成必到文創旅遊地標
-旅發局制訂18區美食指南
-推動業界開拓與特色建築及「香港製造」元素相關旅遊產品
-推出「重點演藝項目計劃」支持本地大型演藝作品長期公演
-在香港仔避風台擴建部分、南丫島石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊，邀請私人機構探討建設和營運遊艇停泊設施設
-豐富地區旅遊資源，鼓勵業界把戲曲等文化節目融入旅遊路線
-推動香港特色手信與紀念品發展
-持續與迪士尼推展擴展計劃的餘下項目，包括以「漫威」為主題的新園區並探討未來發展計劃
-推動新一期幻彩詠香江
-在灣仔會展站上蓋及紅磡站周邊臨海和碼頭用地提打造新地標等
-繼續推進沙頭角文化旅遊發展

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鼓勵更多會展及郵輪旅客來港

四方旅客齊聚海（涵蓋6大方向、37項措施）
-開拓具潛力客源市場
-深耕鞏固現有核心市場
-鼓勵更多會展旅客及郵輪旅客來港等

智慧遊港至方便（涵蓋2大方向、19項措施）
-文體旅局研究推出新安排，便利已到港旅客可更便捷地購買演藝文化表演的即日門票
-通訊事務管理局辦公室會在舉辦大型盛事及活動的場地，擴展5G覆蓋範圍

《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出，持續與迪士尼推展擴展計劃的餘下項目。（資料圖片）

積極研究規管網約車平台

優質服務迎客來（涵蓋4大方向、31項措施）
-旅監局作出人才需求研究，因應最新行業趨勢，制定更詳細和全面的人力資源策略
-勞工處檢討「補充勞工優化計劃」，包括業界申請輸入勞工的範圍及規定
-旅發局青年學院將推出計劃，加深年輕人對旅遊業的認識和興趣
-旅監局考慮推出資助計劃支持大專院校學生考取導遊牌照
-旅監局推出導賞員銜接導遊計劃，讓已在景點等地方服務，或考取專業導賞員資格的人士，通過簡易方式成為導遊
-積極研究規管網約車平台

《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出，因應最新行業趨勢，制定更詳細和全面的人力資源策略。（資料圖片）

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