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臨時決鬥︱古天樂地獄式訓練王丹妮打泰拳　周秀娜演拳后壓力大

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《臨時決鬥》王丹妮。

農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》發布「動作篇 - 製作特輯」，揭示演員面對動作艱苦克服困難，為圓滿鏡頭親身上陣。

梁詠琪透露，開鏡前先用1個月去了解泰拳的基本功架。至於戲中由古天樂飾演的鍾磊，是歷屆拳王兼出色泰拳教練，當中古天樂為激勵戲中丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，在旁的梁詠琪亦不忍看到，丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。古仔表示，相信這是丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。

導演麥啟光亦指：「其實不是林雪（王丹妮角色）接受訓練，是王丹妮接受訓練。」王丹妮說：「我接這部電影的時候，沒有想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」

臨時決鬥︱王丹妮初演喜劇苦練忍笑功　Louise自爆被慘打怒火中燒

《臨時決鬥》

臨時決鬥︱周秀娜坦言壓力大

至於周秀娜，在戲中為飾演男友Daniel Wu的陳湛文接受擂台挑戰，說：「因為我做泰拳女拳王角色，真係好大壓力，頭兩、三堂訓練頗氣餒，師傅不停糾正我的姿勢，泰拳真係要打真人，開頭唔敢出力，正式拍攝時，我同丹妮不停有受傷，與丹妮拍兩天，二人像大戰300回合。」

胡子彤說：「當你上到擂台，這3分鐘就只得你自己一個人，所有事情都是靠你自己去面對。打人已經好難，仲要打師母（梁詠琪），幾鬼驚。拳擊對我說，步入擂台就要完成比賽，無論落後與否都冇得走。」而張文傑說：「好多人問我這部動作片準備了甚麼，其實我這三十多年已經準備了。與古仔多次合作，今次是首次對打，感覺興奮。」

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