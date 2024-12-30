星二代｜14歲Quintus高過媽媽搭膊頭好溫馨　栢芝狀態似20歲少女：唔似生完第四胎

▲ 14歲Quintus已經高過媽媽張栢芝。

【張栢芝/謝霆鋒/張栢芝生仔/張栢芝兒子】張栢芝自去年神隱了一年多，到今年12月頭終於再度現身，現在她積極投入工作，期間在小紅書及微博上載了不少美照及工作拍攝花絮，日前她更被網友拍到在新加坡與二兒子Quintus開心暢遊環球影城，有網友忍不住大讚狀態良好，「背影好少女呀！」

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張栢芝復出｜停工年多後復出狀態大勇

在去年8月，「張栢芝工作室」在微博發出聲明，指栢芝因為身體問題，須要停止8月份的所有公開工作安排，隨後長久時間不見對方出現於幕前或任何復出的消息，期間有傳懷疑她患癌或是再度懷孕等的揣測。

在本月頭，「張栢芝工作室」終於發佈了栢芝的最新工作近照，圖中可見栢芝穿上一整套啡色系列的時尚潮牌羽絨服加配Hermès Bikrin大袋，四肢一如以往的纖細、腹部平坦，整個狀態大勇，打破了生病或坐月的傳聞，期後她更接連出席不同的品牌活動、也頻繁地在紅書上更新近照及影片，再度活躍於人前。

張栢芝復出｜與二仔Quintus同遊新加坡環球影城

日前，有一名網友在新加坡環球影城更拍到了張栢芝與二仔Quintus的同遊溫馨照片，當日張栢芝打扮超貼地，她簡單地穿上黑色的長袖上衣、迷彩鬆身長褲、平底運動鞋及帶上一個大布袋，而髮型方面，栢芝用上一個鯊魚夾夾起頭髮，並戴上防曬帽。雖然造型極之低調，不過樓主指仍能憑著張栢芝獨特的沙啞聲線，而確定其身份。

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張栢芝復出｜Quintus比栢芝高出半個頭

期間，Quintus與同行的兩名朋友一起閒逛，有時也與母親栢芝並肩而行，而栢芝更把手搭在兒子的肩上，可以看得出母子兩人關係良好。今年14歲的Quintus比身高約1.65米栢芝高出差不多半個頭，估計他身高應該有1.7米左右，相信正在發育期的他應該可以再長更高一些，有望超越爸爸謝霆鋒。

張栢芝復出｜網友大讚栢芝身形似20歲少女

不少網友非常羨慕樓主能偶遇張栢芝，更大讚她性格隨和，「果然在遊樂場最容易遇見張柏芝，小Q都長這麼高了」、「張柏芝真係好中意帶仔仔們去主題樂園」、「柏芝穿得好隨性！小Q長這麼高啦！」

此外，大家更注意到張栢芝的狀態極之好，「背影好少女呀」、「說她20歲我也信，真的美」、「背影好少女，好輕盈！好幸福！」；有網友認為直接打破傳聞，「看來沒有四胎，不然不會這麼快瘦下來。」

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