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洗潔精推薦︱洗潔精含致敏防腐劑可致皮膚炎　《LDK》推薦14款洗潔精 2款A級高效洗淨溫和不傷手

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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洗潔精含致敏防腐劑可致皮膚炎　《LDK》推薦14款洗潔精 2款A級高效洗淨溫和不傷手

【洗潔精／溫和不傷手／防腐劑／過敏／洗潔精推薦】洗碗是幾乎每天必做的家務，因此選用能快速去除油污、又不傷手的洗潔精非常重要。日本家品雜誌《LDK》評選推薦出14款優質洗潔精，其中2款A級評價產品使用感極佳，泡沫豐富清潔力強，同時成分溫和能保護手部肌膚，非常建議入手。

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本港消委會曾測試市面35款洗潔精，發現6成洗潔精都檢出可致敏防腐劑，包括可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT；部份聲稱「成分天然」，已獲取環保認證，亦有些聲稱具有「護膚」或「滋潤雙手」的功效。基於不少用家都不會戴上手套洗碗，若經常接觸可致敏防腐劑含量高、或未經稀釋的洗潔精，每日使用多次或引致過敏反應，甚至令手部皮膚出現皮膚炎。

因此，洗潔精除了注重清潔力，也要留意成分是否溫和、不傷手部皮膚。在一項針對洗潔精選購重點考慮的調查中，《LDK》發現，有34%的人重視洗潔精的起泡能力及泡沫是否易沖洗不殘留、26%的人重視洗潔精消毒殺菌效果、21%重視成分是否對手部皮膚溫和；反映洗潔精的泡沫豐富程度及使用後速乾能力，也是有助提升家務效率的重要因素。

選購洗潔精3大重點

《LDK》徹底比較了超市、藥妝店及網購平台上的熱門洗潔精產品，並向大家解釋選擇洗潔精時要考慮的要點

選購重點一：中性/弱酸性成分，對手部最溫和

《LDK》指出，洗潔精可主要分為弱酸性、中性、弱鹼性三種，以pH值為衡量標準：

  • 弱酸性：對皮膚的負擔較小，適合擔心造成手部刺激，導致皮膚粗糙或敏感的人。惟清潔力略低於其他類型。
  • 中性：最常見的均衡類型，能平衡清潔力及溫和程度。
  • 弱鹼性：耐油污，具有非常高的清潔力。但會對手部皮膚有較大刺激，皮膚敏感的人要小心。

洗潔精對手部皮膚的刺激，往往是由界面活性劑的成分引起的。如果要選溫和不傷手的洗潔精，最好選擇中性或微酸性類型。另一方面，若選擇了高清潔力、能抵抗頑固油漬的弱鹼性洗潔精，則建議戴上橡膠手套後使用。

選購重點二：泡沫越細緻，越有效吸收油污

《LDK》解釋洗潔精泡沫去除油污過程的物理作用：泡沫中氣泡越細，氣泡之間的間隙就越多，從而增加了可以吸入污垢的點，更容易去除污垢。

當氣泡內部壓力均勻時，氣泡會呈圓形；氣泡越大，油就不容易被吸走。相反，當洗潔精充分起泡含有大量空氣，泡沫細膩綿密時，每個氣泡就會從原本的圓形變成多邊形；當氣泡試圖恢復原來的形狀時，過程中將油污拉入氣泡（吸力），從而去除污垢。

另外，若洗潔精同時兼具易起泡及泡沫綿密的特性，只需用少量的水就能輕鬆洗掉。想節省水費的人，可以留意洗潔精泡沫的排水效果。

選購重點三：洗潔精包裝形狀和香味

洗潔精瓶身有分多樣，包括擠壓瓶、噴霧瓶等；應根據易用性選擇款式。此外，洗潔精有分不少香味，例如橙子味、檸檬味、薄荷味等；可根據自己喜歡的香味和外觀來選擇。

4大評測重點

1. 清潔力

  • 將油脂黏附在玻璃片上，並將指定量的清潔劑填入專用設備中，之後將塗有油的玻璃片放入其中，攪拌一定時間以作清潔。
  • 等待乾燥後，對每塊玻璃片進行稱重，根據清洗前後玻璃片的重量比計算、評估洗淨率。

2. 起泡能力及泡沫維持程度

  • 先在洗碗海綿上滴一滴清潔劑，摩擦一定次數後評估「起泡」情況。
  • 逐漸添加沙拉油揉入海綿中，透過直到泡沫消失為止滴下的沙拉油分量來評估「泡沫維持度」。

3. 泡沫殘留（易洗淨）

  • 在餐盤塗上一定量的清潔劑，並將起泡完成的盤子直立起來；透過噴水評估泡沫的流動速度。
  • 另外，在使用清潔劑清洗完的白色盤子上倒入藍色液體，評估一段時間後藍色液體排走的情況。

4. 溫和性

檢查產品包裝背面的成分列表，對液體性質和主要界面活性劑進行了分類，根據會對手部皮膚造成的刺激強度進行評估；過敏性越低、不會刺激雙手的產品越高分。

14款推薦洗潔精名單

（排名由低至高）

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同場加映：消委會14款不含可致敏防腐劑洗潔精

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而上述14款洗潔精中，有5款因洗滌量及售價等各項目表現理想而獲得4.5星評分，包括：

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皮膚專科醫生陳厚毅亦提醒，雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應，甚至引致皮膚炎的機會。他續指，如果習慣使用熱水，洗碗時間較長，洗潔精用量較多，都有機會增加使用者出現皮膚過敏的機會。如果雙手有傷口，例如常出現在手指的倒刺，選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品，可能引起過敏或刺激反應的機會亦較高。

醫生建議，有皮膚敏感問題、濕疹患者和雙手有傷口人士，為減少接觸刺激或致敏物質，配戴手套洗碗是較穩妥的做法。在秋冬期間，建議在清洗碗碟後塗搽適當潤手霜，以減輕手部皮膚乾燥問題。

消委會另建議選購和使用洗潔精時注意事項：

  • 購買前細閱產品詳細成分資料，暸解是否含有可致敏成分；
  • 皮膚敏感人士、濕疹患者，以及雙手有傷口時，應避免選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品；
  • 有需要時應配戴手套洗碗，以減少接觸刺激或致敏物質；
  • 洗碗碟時，如污漬不太頑固，可用冷水加適量洗潔精，避免長開水喉沖洗；
  • 遇到頑固或者油膩污漬，可先用熱水浸泡，再用洗潔精清洗，以節省洗潔精的用量

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