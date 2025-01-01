  • 17°C
香港時間：202511日 (三) 18:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025年｜李家超：今年聚焦改革求變、改善民生　陳國基：體育園籌備工作不容有失

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

特首李家超稱今年將聚焦兩大目標，包括改革求變，加強內聯外通。（李家超短片截圖）

踏入2025年，特首李家超發表新年賀詞，稱今年將聚焦兩大目標：第一，改革求變，加強內聯外通，表明會加強對外交流合作，不斷提升國際影響力；第二，改善民生，促進和諧共融。

李家超提到，河套深港科技創新合作區香港園區今年將正式進入營運階段，將是推動香港成為國際創新科技中心的里程碑。

李家超說，深信社會各界都會積極參與推動香港發展，「只要我們攜手努力，守正創新，齊改革同發展，2025年的「東方之珠」必定會更璀璨奪目，大放異彩。」

陳國基：最重要工作之一 是確保啟德體育園順利啟用

政務司司長陳國基則提到，未來一年最重要的工作之一，就是確保啟德體育園能夠順利啟用。作為政府歷來最重要的體育基建之一，啟德體育園的各項籌備工作絕對是不容有失。他相信，啟德體育園正式啟用後，必將吸引更多國際大型盛事來港舉行，推動本港盛事經濟更上一層樓。陳國基說，

今年將有多項盛事在港舉行，包括第十五屆全運會，港府會繼續與社會各界並肩前行，敢於求變、勇於突破創新，攜手迎接精彩而富挑戰的新一年。

另外，陳國基表示，會繼續充分用好中央惠港措施，秉持「做多一步，好客之道」的精神，讓每位旅客都能感受香港這個國際大都會的獨特文化和魅力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

民研民調｜近2成市民新年願望是世界和平創新高　54%港人過去一年活得快樂
16:13 2024/12/27
民研民調｜近2成市民新年願望是世界和平創新高　54%港人過去一年活得快樂

你可能感興趣

民研民調｜近2成市民新年願望是世界和平創新高　54%港人過去一年活得快樂
16:13 2024/12/27
民研民調｜近2成市民新年願望是世界和平創新高　54%港人過去一年活得快樂
一國兩制 陳國基 全運會 政務司 創新科技及應用 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月01日 時間16:05）
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
2025億元六合彩｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相
2025億元六合彩｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相
大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】
大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕