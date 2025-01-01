2025年｜李家超：今年聚焦改革求變、改善民生　陳國基：體育園籌備工作不容有失

▲ 特首李家超稱今年將聚焦兩大目標，包括改革求變，加強內聯外通。（李家超短片截圖）

踏入2025年，特首李家超發表新年賀詞，稱今年將聚焦兩大目標：第一，改革求變，加強內聯外通，表明會加強對外交流合作，不斷提升國際影響力；第二，改善民生，促進和諧共融。

李家超提到，河套深港科技創新合作區香港園區今年將正式進入營運階段，將是推動香港成為國際創新科技中心的里程碑。

李家超說，深信社會各界都會積極參與推動香港發展，「只要我們攜手努力，守正創新，齊改革同發展，2025年的「東方之珠」必定會更璀璨奪目，大放異彩。」

陳國基：最重要工作之一 是確保啟德體育園順利啟用

政務司司長陳國基則提到，未來一年最重要的工作之一，就是確保啟德體育園能夠順利啟用。作為政府歷來最重要的體育基建之一，啟德體育園的各項籌備工作絕對是不容有失。他相信，啟德體育園正式啟用後，必將吸引更多國際大型盛事來港舉行，推動本港盛事經濟更上一層樓。陳國基說，

今年將有多項盛事在港舉行，包括第十五屆全運會，港府會繼續與社會各界並肩前行，敢於求變、勇於突破創新，攜手迎接精彩而富挑戰的新一年。

另外，陳國基表示，會繼續充分用好中央惠港措施，秉持「做多一步，好客之道」的精神，讓每位旅客都能感受香港這個國際大都會的獨特文化和魅力。

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