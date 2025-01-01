搶人才｜孫玉菡：6.6萬名獲批高才畢業於世界頂尖大學　不少國際名人移居香港

▲ 勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

勞福局局長孫玉菡在社交平台撰文回顧2024年，透露截至去年12月中，高才通計劃近9萬人獲批，畢業於世界頂尖大學的佔6.6萬人，當中逾四成來自海外優秀學府。

孫玉菡稱，截至今年12月中，各項人才入境計劃共收到逾42萬宗申請，批出近27萬宗，期間共有約178 000名人才攜同家人抵港。「更有不少國際名人透過人才入境計劃移居香港。」

孫續指，正陸續落實行政長官在2024年《施政報告》宣布各項輸入人才機制的革新措施，包括增設新機制主動接觸及邀請頂尖及領軍人才來港發展，以建立優質人才庫配合未來發展。

輸入外勞｜補充勞工計劃15個月批出逾6000宗

另外，2023年9月4日推出的「補充勞工優化計劃」，截至去年底，獲批輸入勞工的申請超過6000宗，涉及約43 000名輸入勞工。孫指，這些輸入勞工，不但為經濟注入勞動力，更可紓緩本地人的工作壓力。

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