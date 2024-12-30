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立法會3事務委員會地位特別　正副主席待「高層」拍板

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

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據知，除了立法會內會、財會，財經、經濟發展、政制、工商及創科、福利事務委員會的正、副主席料亦維持不變。其他委員會尚在協調，其中三個更需待更高層拍板。（資料圖片）

即將進入新立法年度，立法會各委員會又執位。據知，除了立法會內會、財會，財經、經濟發展、政制、工商及創科、福利事務委員會的正、副主席料亦維持不變。其他委員會尚在協調，其中三個更需待更高層拍板。

去年協調結果是，有三位資深議員可穩坐主席之位，既不受「兩年之約」限制，亦毋須「轉會」，即班長廖長江、民建聯主席陳克勤、經民聯梁美芬。雖然保安事務委員會副主席簡慧敏有意爭取「坐正」，惟考慮到《基本法》23條立法在即，司法及保安委員會相當重要，遂繼續由廖長江、陳克勤再擔大旗。

23條完成立法 司法、保安仍受重視

至今新年度，有熟悉廖長江、陳克勤者透露，二人並未執著主席之位，尤其陳克勤，更是自2016年開始就穩坐保安事務委員會主席至今。雖然23條立法重任已完成，但據知有關方面對這兩個事務委員會仍高度重視，因此亦非二人「想不想」的問題。

至於已坐足4年教育事務委員會主席的梁美芬，有傳她仍有意「再坐一會」，但面臨其他議員挑戰。教育同受有關方面重視，因此亦待更高層拍板。

其他委員會方面，多人支持在林哲玄衞生事務委員會「坐正」，包括原主席陳凱欣，她自己則願意做副手，或爭取食物安全及環境衞生事務委員會主席。

另外，公務員及資助機構員公事務委員會原主席梁子穎，料轉任教育事務委員會副主席，其公務員委員會主席空缺，由原副主席林琳頂上。民政及文化體育事務委員會原副主席陳穎欣有意爭主席，新民黨何敬康爭副主席。

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