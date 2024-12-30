腦退化｜揸車有助減慢腦退化？　呢2種司機失智風險最低　哈佛醫生揭練成「最強大腦」關鍵【附預防腦退化貼士+飲食推薦】

▲ 研究指這2種司機失智風險最低.

【揸的士／司機／腦退化／失智】人到中年開始無記性，除了飲食補腦外，原來從事的職業亦有關連。最近一項美國研究指出，揸車能夠降低腦退化風險，當中這2種司機患阿茲海默症最低。有參與研究的哈佛醫生指出，他們練成「最強大腦」的關鍵在於此！

最新影片：

腦退化｜揸的士失智風險大降低

《英國醫學期刊》最近刊登一份關於阿茲海默症的新研究，以美國數據為研究基礎，發現特定職業能夠降低患上阿茲海默症的風險。研究報告中調查了443種職業， 當中以的士和救護車司機罹患阿茲海默症的風險最低，分別是1.03%和0.74%， 原因可能出於他們負責空間推理和記憶的大腦區域特別強大，有助降低失智風險。



該研究團隊收集美國疾病管制與預防中心在2020年至2022年期間，逾890萬人的死因及職業相關的資料作分析。研究團隊發現，雖然的士司機的預期壽命較整體平均數的74歲較低，約67.8歲，但與從事其他職業的同齡人士相比，的士司機死於阿茲海默症的比率明顯較低：從事其他職業人士平均有3.88%死於阿茲海默症，而 的士司機僅為1%。



研究團隊亦發現，人類隨年齡增長，腦部組織自然開始損失，繼而出現記憶力衰退等狀況。阿茲海默症會令腦組織大量消失，有別於正常衰老過程中那樣只在小範圍內逐漸消退，而且幾乎不易察覺。

腦退化｜研究揭的士司機常動腦筋 大腦海馬體特別強大

有份參與研究的哈佛大學醫生Anupam B. Jena提出，的士和救護車司機的失智風險最低歸功於他們的方向及導航大腦區域強大。據悉，倫敦的士司機入職前需要參加密集式記憶訓練，合資格的司機需要記住過千條街道名和辨別方向，方可入職。而救護車司機工作性質類同，日常工作經常要應付突發情況，如計劃最快行車路線，同樣能夠鍛煉大腦。

倫敦大學學院過往亦有曾發表一項，專門研究倫敦的士司機大腦的著名研究，指出的士司機與其他職業相比，前者負責空間推理和記憶的大腦區域特別強大，推斷的士司機因工作關係經常鍛煉大腦記憶區的海馬體，導致負責空間推理和記憶的大腦區域特別強大，大大降低患阿茲海默症的風險。

腦退化｜同為司機患病風險大不同

研究中亦提出，並非所有從事職業司機的人都能降低患病風險，從事需要按照預定路線行駛的工作的人，如 巴士司機、飛機師、船長等，上述職業患阿茲海默症的機率並不低，分別是3.11%、4.57%和 2.79% 。

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：

失智症｜失智症關鍵因素曝光肥胖或缺少社交都危險 醫生教牢記「14件事」可降45%風險

愛不褪色｜84歲腦退化婆婆忘記兒子離世 每天鋪床：他玩夠就會回來【附認知障礙症常見症狀】

英國研究｜最年輕患者僅38歲 阿茲海默症驚現人傳人 揭經一特殊途徑感染【附認知障礙症常見症狀】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5