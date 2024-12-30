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大腸癌丨繪畫女網紅患大腸癌　不敵癌魔病逝年僅29歲曾9次化療無好轉宣布停止

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【網紅病逝/大腸癌/化療】於抖音擁300萬粉絲，以分享繪畫過程而走紅的女網紅「咖啡」，日前因不敵大腸癌病逝，終年29歲。由其助理發佈的訃文指她在生命最後的8個月裡，一直勇敢地與病痛抗爭，從未放棄對生活的熱愛與對藝術的執著。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜2個簡單動作 減走肥肚喃

綜合內地傳媒報導，過去主要以分享畫畫創作的過程而走紅的「咖啡」在社交平台抖音目前已擁有300萬粉絲。她自今年5月18日自行上載影片公開其患大腸癌消息後，便開始陸續發布「抗癌日記」等相關影片。

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抗癌初期「咖啡」曾對病情充滿信心，指自己正以積極的心態開始化療，叫大眾無需為她掛心:

大家不用太擔心，只要我積極配合治療，治癒力很高的，就是治療過程比較痛苦，可能是老天爺給我太多的體驗卡吧。

惟持續治療一段時間後，「咖啡」於11月15日突然上載影片，指經過9次化療，眼見「一點用都沒有」，加上身體吃不消，於是宣布決定停止接受化療。她指化療令她:

每一天都痛得像在地獄，不是在昏迷就是在痛得嚎叫....

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事隔1個月後，一名聲稱為「咖啡」助理於12月28日晚上於網上上載訃文指「咖啡已於2024年12月26日14時45分因直腸癌不幸去世，享年29歲。」，並讚揚她「在生命最後的八個月里，咖啡勇敢地與病痛抗爭，從未放棄對生活的熱愛與對藝術的執著。」

同場加映: 大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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同場加映: 預防患上大腸癌5大方法

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健康問題 化療 抖音 繪畫 大腸癌

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