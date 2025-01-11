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巴士站｜乘客未揮手截車大鬧車廂　累巴士駛停全車人原地等待

社會

撰文： 王月明

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

乘客未揮手截車反大鬧車廂，累巴士駛停全車人原地等待。

【巴士站 / 巴士 / 車長】車站候車時，見到打算乘搭的巴士駛來應及時揮手向司機示意。

然而，有人在Facebook「大埔TAI PO」群組上傳影片，指日前乘搭巴士時，有乘客欲乘車卻未揮手示意，上車後還指責車長不讓其乘車，更自行報警，累巴士停駛，全車乘客被迫原地等待，惟車長冷靜應對，獲乘客及網民齊讚。

巴士男｜男子彌敦道馬路狂追巴士　按緊急太平門截停狂罵司機

巴士站｜乘客未揮手截車反大鬧

據樓主表示，他日前乘搭大埔富蝶邨往太和邨方向的72K路線巴士時，有乘客於車站候車，見所乘車輛駛近卻並未揮手示意上車，他揶揄該乘客「眼神截車」。不過，司機人好讓他上車，怎料「（該乘客）上車後大罵司機點解唔俾佢上車」，又自行報警，令車程中斷，巴士停靠在路邊。

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據影片所見，巴士當時已經停駛，車內有眾多乘客正在原地等待，不時出聲抱怨，「佢（報警乘客）唔肯落，佢而家阻住全世界唔肯開啊，無得搞」。

隨後，第2架72K路線巴士到達，乘客陸續下車轉乘，有乘客爆粗指責該名乘客無理取鬧，連累全車乘客。車長見狀勸解道，「唔好同人哋嘈」。

巴士停駛後，車長便安排其他乘客等候乘坐第2班72K線路巴士繼續行程，更冷靜應對車內情況，被乘客及網民齊讃。（取自Facebook「大埔TAI PO」群組）

巴士站｜網民激讚司機冷靜處理

影片最後，至乘客陸續轉車離開，司機返回車廂等候警察到場處理。樓主表示，巴士停駛後，車長便安排其他乘客等候乘坐第2班72K路線巴士繼續行程，更冷靜應對車內情況，「值得一讚嘅係被罵嘅巴士師傅冷靜處理問題，並話唔好因為呢啲事同佢嘈，辛苦72K車長了」。

影片引起網民熱議，紛紛指責報警乘客自私、無理，「咁佢用乜嘅理由去報警？」、「呢啲情況會唔會有機會俾警方警告浪費警力」、「其實係有法例去畀個司機權力趕呢啲人落車」，亦有人稱讚車長應對自如，「強烈要求72K路線司機加津貼」。

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