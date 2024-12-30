牙科街症｜記者實測網上登記　倘紅日無門診職員助現場登記點算？

▲ 衞生署牙科街症服務今日（30日）起推出網上系統登記服務。（陳靜儀攝）

衞生署牙科街症服務今日（30日）起推出網上系統登記服務，市民須透過衞生署網上系統或使用「醫健通」應用程式實名登記11間政府牙科診所下一個工作天的牙科街症服務，再抽籤分配翌日門診名額；其中一半名額會優先預留予65歲或以上長者。

牙科街症網上登記系統的抽籤時間為上午6時至11時30分，醫務衞生局下午公布，首日系統運作暢順，共有686名市民完成登記。

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本報記者今晨9時使用系統登記時，系統提供明日（31日）可供登記抽籤的3間牙科街症服務診所，共涉88個抽籤名額，過程大致順利。

市民須在系統內輸入姓名、身份證號碼（或有效身份證明文件資料）、香港流動電話號碼、出生日期及身份證簽發日期。

隨後，網上登記系統會顯示翌日可提供服務的牙科診所名單，市民須選擇其第一、第二及第三優先次序。不過，由於每日提供服務的牙科診所不同，以及所有牙科診所逢周六、日及公眾假期休息，市民可透過衞生署網頁留意各診所服務日期。

最後按圖片文字內填寫驗證碼提交則成功登記，若市民成功獲分配名額，系統會在當日下午12時30分以短訊通知結果，發送人名稱為「#DH-DENT GP」，市民亦可透過網上系統查詢結果；沒有獲分配名額的市民將不會收到短訊通知。

若市民未獲派籌，可於同日下午2時至5時致電衞生署「尚餘名額登記專線」（電話：2892 2577）以先到先得方式獲取餘籌。

以今日為例，明日（31日）只有位於荃灣、元朗及粉嶺的3間牙科診所提供服務；記者下午翻查衞生署網頁顯示，明日可登記提供服務的3間牙科診所名額均全部已滿。

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衞生署早前提醒，任何人士如需協助登記，可於早上8時30分至11時30分，前往任何一間牙科街症服務診所由職員現場登記，無須使用自己的手機或電腦。不過，本報記者今晨前往九龍城牙科診所觀察，發現有個別長者未能獲職員協助現場登記。

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另外，若預約當日（即牙科診所提供服務的前一天）為公眾假期，市民無法到衞生署牙科診所尋求協助。

據衞生署網站顯示，在登記系統啟用初期，除在平日辦公時間（上午9時至下午5時）內設查詢熱線（電話：2892 2111）外，會在五個公眾假期（2025年1月1日、1月5日、1月12日、1月19日及1月26日）的上午9時至下午1時提供額外的查詢熱線服務時段，以解答市民的查詢。

衞生署上周一（23日）曾表示，已廣泛連繫地區網絡以協助有需要人士，其中包括各地區康健中心、地區康健站、社會福利署轄下的長者鄰舍中心及長者地區中心、區議員辦事處、地區關愛隊，以及由15間社福機構或非政府組織設立的牙科診所。衞生署已於本月完成多場網上簡介會向以上地區網絡的職員介紹及示範相關的登記步驟及流程。

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