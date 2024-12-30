濟航空難︱24年前新航空難倖存者憶驚險逃生經過　同行父創傷後患精神病

▲ 24年前新航空難，倖存者因為濟航空難憶起當年逃生的經過。

【濟州航空空難/JEJU Air】南韓濟州航空一架載有181人的客機昨日（30日)降落在務安國際機場時發生空難，因為降落時前後起落架沒有放下，機身直接摩擦跑道且衝出撞上圍籬外牆起火爆炸，事故造成179人罹難，只得2人生還。事件震驚國際，更有經歷過空難的倖存者憶起當年自己的逃生片後，並在網上發文。

一名網民自稱是24年前的新加坡航空空難83死中的倖存者，當時他才6歲，現年30歲。他以「飛機這樣爆炸 181人最後能活幾人？」為題發文，表示別小看人在極端環境下的意志力。

最新影片:

濟州航空空難｜倖存者憶起意外經過

當年6歲的他與爸爸及弟弟乘新航經濟艙，爸爸坐在兩人中間，束緊安全帶，飛機一開始正常，直到加速到起飛時，忽然有一股力量把他往前推，下秒開始天旋地轉，「周圍都是火紅色」尖叫爆炸聲四起，醒來時下著大雨，人跟座位被彈飛到外面，爸爸抱著我們兄弟的頭，也因此整個背都被燒爛，靠蠻力扯斷安全帶脫困。

▼ 點擊圖片放大

一家人跑向機場，他途中掉到水溝，是一位外國人拉著他們一起爬上去，最後到機場的時候機場小姐看到他的腳尖叫，才知道腳被割了一條縫，接下來就是被救護車載走，腳被割長十公分寬五公分的疤痕，縫的時候醫生說有打麻醉，但還是痛到差點沒命。

濟州航空空難｜父意外後罹患精神病40幾歲離世

他憶起逃難過程不時傳來救命聲，但爸爸為了救他們兄弟，本能頭也不回帶著孩子逃命，然而事後愧疚感萌生，爸爸只要睡覺就會聽到求救聲，只能靠酒精麻痺自己，最終罹患精神病，在40幾歲就去世了。

他說:

現在不會怕坐飛機，畢竟空難真的機率太低，但是起飛跟落地前再怎麼累一定是繃緊全身看前方，安全帶一定要拉緊。

有網民指他「抽水」，他就回應指「可以去搜尋生還名單」，他希望以後這種事情越來越少，畢竟真的很難受。

▼ 點擊圖片放大

濟州航空空難｜2000年新航空難原因

2000年10月31日，颱風象神從台灣東部掠過，暴風中心未登陸，但外圍環流及鋒面雙重影響，造成視線不佳。桃園機場一架準備起飛的新加坡航空編號SQ321的波音客機，原本該從05的左跑道起飛，但卻提早轉進05右跑道，當時的05右跑道正在施工，不慎高速擦撞停在跑道上的怪手，當場斷成3截；又因攜帶大量燃油，油箱破裂後起火爆炸，全機包括機組員在內共179人，最後83人罹難。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】