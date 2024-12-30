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運動意外｜「浸大E神」做引體上升墮地致頸椎移位　拍片公開手術後最新近況

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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有「浸大E神」之稱的楊焉（前名楊梓瑤）近日做引體上升時意外受傷。

【浸大E神/瑜伽/頸椎移位/引體上升】有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，前名楊梓瑤）近年轉型成為瑜伽導師，不過早前就因為一時貪玩做引體上升，結果意外摔倒，導致頸椎移位，近日接受手術後再公開近況。

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現年36歲的Carol日前在YouTube頻道上載影片，表示自己早前與朋友在中環某餐廳吃飯，期間發現該餐廳有一個「Pull up bar」（引體上升杆），於是一班朋友便輪流玩pull up challenge，而她飲了幾杯酒後亦乘酒興貪玩進行挑戰。

不料她在做Kipping movement（擺盪式引體上升）時不慎跣手摔下，頭部更撞到引體上升杆後的水吧，之後背部直撻落地。Carol憶述，自己當下無法反應，全身痛到不能活動，即使丈夫立刻上前將她扶起也依然無法說話，一段時間之後才能開口表示自己感到頭痛及想嘔，而餐廳職員亦即時叫救護車送她入院。

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她表示，送院途中雖然有頸箍，但只要稍為觸及傷處便感到非常疼痛，不過因為沒有流血，最終在急症室等了5小時。其後醫生為她安排照X光和電腦斷層掃描（CT scan），並即時入院。醫生當時指出，她的頸椎第四節第五節移位，中間更有撕裂情況，甚至壓住神經線，需要即時進行一個大手術，否則恐怕會影響日後行路。不幸中的大幸是兩節骨頭沒有碎，假如回到正位是可以自行康復。不過Carol最初非常害怕，因為手術有一定風險及後遺症，日後亦有機會不能再做某些動作或運動，所以堅決拒絕接受手術。

她之後再次更新影片，表示自己到醫院覆診，聽了第二位醫生的建議後最終決定開刀做手術，並於12月23日入院準備，24日早上正式進行手術，觀察一日後於25日聖誕節出院回家。而Carol亦有在術後向觀眾交代自己的近況，指出醫生目前將鐵片同螺絲固定於C4、C5兩節頸椎，待兩截骨鈣化、鐵片融入骨中，之後便可以正常生活。她憶述手術完成當下兩邊膊頭非常痠痛，連起身及躺下也有困難，喉嚨也很痛，無法開口說話；所幸翌日便康復不少，肩膀的痠痛程度也少了7成，亦可以開始做一些輕鬆的運動。

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