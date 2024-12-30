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韓國空難｜南韓事隔22年再遇最大空難 飛行1階段事故最多航空專家：坐1飛機位置最安全

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【南韓／濟州航空／空難／飛機】南韓濟州航空本月29日失控暴衝柵欄後爆炸，慘劇釀179人死慘劇，成為南韓境內至今最慘重的航空事故。事故調查委員會公佈數，據指，韓國過去9年曾發生65則飛機事故，其中逾4成事故發生於「降落階段」。有航空專家曾指引用航空意外調查數據，指出飛機座位1位置死亡率高達44%，而1個位置屬於全飛機最安全的座位。

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綜合韓媒報及《기호일보》報道，南韓濟州航空空難是南韓境內至今為止傷亡最慘重的航空事故，再對上一次嚴重事故已經是22年前，當時2002年4月15日中國國際航空129號編號B-2552航班由北京飛往釜山金海機場，當時因雨天兼霧氣導致飛機入場時錯過跑道，隨後更飛離盤旋保護空域，最後於機場以北約4.6公里處墜毀，導致機上129人死亡、37人受傷。

濟州航空空難｜9年間達67宗飛行意外  其中1階段事故最多

據了解，韓國行政安全部昨日（29日）發布的《2023年災害年鑑》，指2014年至2023年韓國國家航空公司便發生67宗飛機或直升機事故，其中2020年事故達14宗、2021年事故達13宗，9年間飛機事故中逾52.3%源於「飛行員疏忽」；其次零件缺陷及湍流分別各佔6.2%；之後設施管理佔4.6%、引擎缺陷佔3.1%。除此之外，以飛機飛行階段劃分，事故發生最多階段時間為落階段，佔比高達43.1%，其次巡航階段佔23.1%、入場階段佔10.8%、滑行階段佔9.2%、起飛階段則佔7.7%。

韓國行政安全部《2023年災害年鑑》指出，韓國國家航空公司過去9年間共發生了67宗飛機或直升機事故。（網上圖片）

濟州航空空難｜搭飛機坐前排最危搭 專家揭1位置最安全

南韓濟州航空空難兩名倖存者於機內，皆位於機尾位置，引發不少網民對於機艙生存率位置討論。《時代雜誌》引用美國聯邦航空總署（FAA）過去35年航空意外進行調查數據，發現位於機艙後排中間位置，受到後排靠窗或靠通道座位緩衝，加上後方具有逃生門，或會成為唯一的逃生出口，可有助快速逃生，是全飛機最安全的座位，死亡率僅為28%；其次為飛機後方三分之一座位，死亡率則僅32％，不過中排靠近通道座位，由於靠近機翼儲放燃料的地方，具起火風險，因此死亡率則達44%；而前排座位在意外發生時，是最為首當其衝受影響，成為最危險位置。除此之外，離出口最近的前5排乘客，於黃金90秒內成功撤離可能性較其他位置高，因此可拉高生還機率。

《時代雜誌》引用美國聯邦航空總署（FAA）過去35年航空意外進行調查數據，發現位於機艙後排中間位置是全飛機最安全座位。（網上圖片）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）報告中指出，過去20宗有罹難者及生還者的飛機事故之中，商務艙乘客生還率僅49%，後艙乘客生還率則達到69%，澳洲中央昆士蘭大學航空系主任Doug Drury引述數據表示指出，飛機尾部座位容易受到亂流影響，舒適度比起其他座位較差，但這此座位相對而言的確更為安全，

濟州航空空難｜2024年度最安全25大航空公司名單

全球知名國際航空安全評價網站「AirlineRatings」早前根據航空公司緊急設備、機組人員緊急訓練、飛行員培訓評估、飛機安全檢查維修及機隊年齡等作評測，由385家航空公司中評選出2024年度最安全的25大航空及廉價航空公司名單，其中本港國泰航空亦躋身上榜排行第9：

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    • 飛機安全｜20大最安全廉價航空公司名單

    除了航空公司外，港人最喜常搭的廉價航空公司同樣有20大評選、排名不分先後，惟本港多間廉航全數落榜：

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    資料來源：기호일보2023年災害年鑑時代雜誌

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