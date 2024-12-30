南韓空難調查結果︱濟州空難初步調查結果曝光　南韓當局分析導致悲劇原因

▲ 濟州空難初步調查結果曝光。（法新社）

【濟州航空 / 南韓空難 / 務安國際機場】濟州航空（Jeju Air）一輛從泰國曼谷出發的的波音737-800型號客機，在昨日（12月29日）從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場降落時衝出跑道，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，機上其餘179人罹難。

南韓政府在今日公布初步調查結果，研判機師在重飛時與務安國際機場塔台溝通不順，且失事機型並無燃油洩放功能。

據《韓聯社》報道，南韓國土交通部主掌國內航空安全業務，其航空政策室長朱鐘浣30日在記者會上，就濟州航空客機在失事前的復飛過程進行報告，指：「事故航班的機長29日上午8時59分，曾因為遭遇鳥擊而發佈Mayday求救訊號，隨後試圖復飛。」

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南韓空難調查結果︱機師大喊3次求救訊號

同時，南韓國土交通部在記者會上表示，務安機場塔台在2分鐘前，曾於8時57分針對鳥擊向該架航班進行警告。

在經過2分鐘後，機師大喊了3次「Mayday」求救訊號，隨後又喊道：「bird strike（鳥擊）、bird strike，立刻進行重飛（復飛，going around）。

隨後，該架濟州航空客機上午9時從塔台獲准朝跑道19方向降落（08:54獲准朝跑道01方向降落的反方向），因此試圖緊急迫降，9時3分則在起落架裝置（機輪）未能順利拉開的狀況下降落、機腹著地，最後衝撞跑道尾端圍牆爆炸。

南韓空難調查結果︱無燃油洩放裝置

南韓國土交通部研判，指：「根據我方理解，在重飛過程中的某個瞬間，很可能（失事班機）是在與機場塔台溝通不順暢的狀態下著地。」

此外，南韓國土交通部稱，該失事的波音客機並無燃油洩放裝置，而且務安國際機場2800公尺長的跑道中，實際能運用的長度只有2500公尺。

而且專家也指，事故當時該架客機的擾流板（Spoiler）也未能順利啟動。

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