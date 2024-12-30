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2元乘車優惠｜張宇人倡受惠年齡回復至65歲或以上　籲市民不要斤斤計較

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 9 分鐘前

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張宇人。（資料圖片）

政府面臨千億財赤，繼學者周永新倡應為60至64歲人士的長者乘車優惠設限，自由黨黨魁、行會成員張宇人今建議，受惠年齡應該回復至65歲或以上，紓緩政府財赤壓力，籲本來得益的市民不要斤斤計較。

張宇人今早在電視節目指，相信絕大部份60至64歲人士仍在工作，與鼓勵65歲長者或以上周末多「郁動」的初衷有出入，「如果60至64歲人士完全不工作，又要去很遠的地區，其實有多少人呢？有多少數據呢？」他承認倘受惠年齡回復至65歲或以上，對部份市民有影響，但希望本來得益的市民不要斤斤計較，「說『現在我有影響』，但始終政府財赤千多億元，錢從何處來呢？」

張宇人倡2元票價可按通脹按年增加

張宇人續建議，長者乘車優惠的2元優惠票價，亦可按通脹或其他指標按年增加。他指，車費多年來有增加，若不調整長者乘車優惠收費，會令當中開支差額愈來愈大。

周永新早前撰文，認為長者2元乘車應有所設限，60至64歲人士每月所得補貼不應超過700元，至於65歲及以上市民則維持現有安排。他又指，更徹底的辦法是把合資格年齡回復到65歲及以上。

在本財政年度的社會福利1,201億元預算開支中，社會保障佔819億元（68.2%）。自2022年起，2元乘車優惠受惠範圍提前至60歲，根據勞福局上月提供的資料，計劃開支佔政府經營開支總額由2022至2023年的0.5%，提高至上個財政年度年的0.7%，達39億元。

勞工及福利局早前回覆本報查詢時指，《財政預算案》宣布檢視2元乘車優惠運作模式，目的是維持計劃的財政可持續性。政府強調優惠原意是鼓勵長者出行，無意取消優惠或變更受惠的組群。政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。

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