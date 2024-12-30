明星育兒｜李漫芬離巢外闖老公成最強後盾　夫婦堅拒請外傭：盼女兒學獨立成長

▲ 李漫芬和老公Alvin結婚7年，是圈中的模範夫妻。（彭大偉攝）

曾在TVB任職18年的藝人李漫芬（Fanny），今年10月宣布離巢，以自由身繼續演藝工作。結婚7年，女兒剛升上小一，李漫芬感恩得到丈夫的暖心支持，無論在育兒和工作都成為最強後盾。

當日李漫芬放棄了穩定的銀行工作，因對影視行業有興趣，投身電影圈由場記做起，輾轉再加入TVB，頭11年擔任娛樂新聞台主持，近年開始參演拍劇，演出如《羅密歐與祝英台》等都受到觀眾讚賞。

一轉眼在TVB工作了18年，決定離巢外闖，Fanny坦言自然有不捨，更在社交平台發表長文訴說離別心聲，不過她稱已經過深思熟慮，並得到老公Alvin（談成坤）的全力支持。「我覺得TVB就像一間大型超市，有不同的產品和部門，自己幸運地參與過不同的崗位，其實我10年前已開了個人公關公司，接洽司儀工作，近日也開始做帶貨直播，雖然我喜歡演戲，但近年公司多在內地開劇，我怕兼顧不了家庭，經過一番思量，便決定出外闖闖。」

▲ 兩夫婦工作時間不固定，但着重儀式感的他們，大時大節都一定會慶祝。(彭大偉攝)

在電視台工作多年，難免會有不捨，但她說又不是移民，日後依然可以跟藝人朋友食飯，如TVB有適合的工作，也是可繼續合作。

跟丈夫各司其職

李漫芬於2015年擔任飲宴司儀時邂逅了Alvin，二人開始拍拖，兩年後結婚，翌年誕下女兒。老公Alvin是游水教練，並跟家人共同經營清潔公司，工作時間較彈性，正好跟太太的生活步伐互相配合。

Fanny說：「疫情前司儀工作很多，高峰時一個星期有3晚要開工，拍劇時間又不穩定，故我都很感激老公的體諒，有時我要早出晚歸，他就負責湊女、家務等。」她笑言兩夫婦性格互補，在家中自己是財政部，丈夫則是家政部，各司其職。

Alvin憶述：「女兒出世後的一段日子是比較辛苦，我們半夜要每兩小時起床餵奶，初上幼稚園時亦要跟到貼，現在她升上小一，上學時間較長，我們平日才多了時間做其他事情。」

▲ （彭大偉攝）

女兒年紀雖小，但也知道媽媽是一個幕前藝人。「她兩歲時已拍過劇，當時《把關者們》要找一個小朋友演出，監製就叫我找女兒試鏡，之後獲安排演出，她也在電視上看過自己的演出，知道我們是會在電視機出現，又明白媽媽要不定時出去工作，不會扭計不準我返工，這令爸爸照顧她時也舒服些。」

希望女兒學識獨立

雖然夫婦工作時間不固定，但二人堅持不請工人姐姐。Fanny解釋：「以前試過請外傭照顧爸爸，但自己不喜歡家中多了一個人，也不想孩子變得依賴，在幼稚園有好多小朋友都是工人姐姐帶返學，我見過有同學跌了口罩落地，姐姐拾起照給小朋友用，沒太多衞生意識，所以我們都不大放心，寧願自己辛苦一點。」

Alvin亦十分認同：「因為我們沒有用工人，所以女兒很多事都學會自己做，她5歲已識沖涼準備衣服，去游水自己能入更衣室，食完飯又會幫手執碗，如果家裏有工人，小朋友一定會習慣依賴姐姐，多少會影響了獨立成長。」

▲ 女兒今年6歲，已經升讀小一。

說到育兒心得，二人互有共識，輪流擔演惡的角色，而其中一個在教女的時候，另一個就不會出聲或維護。「我們會分析點解有啲事可做有啲不能做，有問題時不能亂發脾氣，要自己處理，不可以有公主病，譬如塊擦膠爛咗，她好細個已懂得找膠紙黐返，雖然不好看，但她明白要找解決方法，父母就是要教導子女學會成長。當然我們也有獎勵時候，如她做得好，可以有少少獎金，用來買喜歡的小東西。」

現年6歲的女兒，亦遺傳了母親的演藝天份，面對鏡頭不會害羞，早前還參演了年金廣告的拍攝。問到會否栽培囡囡做童星？Fanny坦言：「我和老公都商量過，現時不會太刻意，最重要不能影響學業，例如她拍廣告，一定先能配合返學時間，不能為此而請假。」

鍾情泰國但未考慮置業

李漫芬和丈夫都很注重家庭活動，夫婦最難忘是今年農曆年曾帶同兩家人去泰國旅行。Fanny說：「如果帶長者跟團行程有點悶，老公和我都很喜歡泰國，時常都會去旅行，去哪裏食和玩都十分清楚，消費又實惠，不用太顧慮價錢，不如自己帶隊同家人去玩。」

原來Alvin因為喜歡聽一隊泰國二人女子組合NEW JIEW，而自學泰文，故去旅行時可用基本泰語溝通。他笑說：「我好喜歡去泰國玩，酒店又平，不用特地安排行程都好relax，亦覺得好自在，一家人去水上樂園玩，都只用幾百港元，不計機票其實抵玩過深圳！」

那會否會像羅敏莊陳國邦般一家移居泰國置業？Alvin則指現階段未考慮。「一來覺得泰國樓升值空間不多，其次也不想花心思去打理，去旅行都是想放鬆，如果要擔心間屋，就少了樂趣，將來或者可以作旅居，曼谷住幾個月，芭堤雅住半年，這樣會更加享受。」

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夫妻檔做直播帶貨

李漫芬也說當下的工作仍是以香港為根基，除了司儀和直播，也歡迎任何平台邀她演出。「我很喜歡做演員的，自問在電視台絕不是最靚身形最好的人，故很感恩一直有幕前工作，可能我工作態度踏實，從不遲到早退，有交帶、認真，故別人也會給予我機會。」

現時她也會多做網上直播帶貨，自言是另一種工作體會，過去當演員和司儀的經驗亦有所幫助。「做網上直播不是想像中容易，我試過新年期間銷售朱古力，當時在大角咀一個直播室做，全日做了8小時，至晚上剩下自己一人，因那公司近殯儀館，心裏都有點驚，所以都問負責人可否早點完結，幸而當日銷售成績都不俗，也是很難忘的經歷。」

Alvin有次也幫太太一齊當帶貨直播。「原來一點都不簡單，除要熟讀產品，有些字眼也規定不能說，例如肥、醫生、咳等等，要用其他字眼代替，所以要記很多事。」因為曾參與直播，故他更明白太太的工作性質，自然會更加支持和體諒。

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