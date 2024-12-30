  • 20°C
香港時間：20241231日 (二) 10:30

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞50周年優惠︱元旦免費請搭天星小輪　集齊印章全年任食巨無霸餐【麥當勞叔叔長櫈地址】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 16 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

麥當勞將於1月1日請全港市民免費搭船。

【麥當勞優惠 / 麥當勞50周年優惠 / 麥當勞App / 麥當勞打卡 / 林海峰 / 葛民輝】為慶祝香港麥當勞於2025年踏入50周年，香港麥當勞於今天（12月30日）舉辦大型生日發佈會，並邀請曾拍攝多個麥當勞經典廣告的軟硬－－林海峰葛民輝任嘉賓，以麥當勞樂園人物包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟一起出席發布會。
 
驚喜合體現身的林海峰及葛民輝於生日發布會上，大談過去多年來與香港麥當勞拍攝廣告的難忘趣事，二人由2000年年代起經常為品牌拍攝新春賀年廣告，亦曾聯乘香港麥當勞推出生肖公仔和利是封，帶來滿滿快樂回憶，共同見證香港麥當勞50年來陪伴港人成長。

麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　「麥麥celebrate」$10優惠麥樂雞/奶昔/香芋批【內附詳情】

點擊圖片放大
+2

軟硬於生日發布會上表示：「我們非常榮幸可以與全港市民一起慶祝香港麥當勞50週年這個大日子！我們二人都是香港麥當勞的超級粉絲，這個品牌帶給大家的不只是美食，而且還象徵著各人的那些年回憶和快樂。我們十分期待於新一年繼續與香港麥當勞攜手為大家帶來歡笑，大家一邊與麥當勞叔叔長櫈打卡，一邊享受優惠美食，笑住過新年。」

二人為是次週年慶祝活動再度合體拍攝宣傳短片，與麥當勞叔叔一起「上山下海」，走訪太平山山頂、淺水灣、銅鑼灣百德新街，甚至中半山麥當勞道，大展鬼馬本色。 

點擊圖片放大
+4
+3

麥當勞50周年︱一系列美食優惠

軟硬除表示期待香港麥當勞慶祝成立50週年所推出的一系列美食優惠，包括1月1日有港人最愛早餐McGriddles成為全日早餐，亦推薦全城參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，到全港50個地點尋找限時擺放的麥當勞叔叔長櫈，打卡自拍之餘，更可以參與遊戲，有機會贏取豐富大獎。

軟硬於會上即場為大家示範遊戲玩法，並與麥當勞叔叔自拍，重現拍攝品牌50週年宣傳片的畫面。二人更與穿上經典麥當勞制服的舞蹈員一同祝賀香港麥當勞成立50周年，為活動揭開序幕。

麥當勞50周年︱回憶麥麥stamp

由1月1日起，全港市民可參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，掃描於全港50個地方限時擺放的麥當勞叔叔長櫈旁的QR code收集印章，即有機會贏取豐富大獎。當中，最快得到50個印章的50名參加者更可輸贏得365日免費食巨無霸套餐的終極大獎。

50個地點包括多個具香港代表性的熱點，例如麥當勞主題天星小輪、可以飽覽維港風光的海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、旅遊景點山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。

林海峰及葛民輝與麥當勞叔叔合照。

麥當勞50周年︱免費搭天星小輪

此外，香港麥當勞同步宣佈將於1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。

麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。

屆時，乘客甫登上小輪，即可見到特意為今次週年活動而設的麥當勞叔叔長櫈，讓大家以維港風光作背景與麥當勞叔叔打卡留念；大家亦可在船上欣賞當年巨無霸橫渡維港舊相片，恍如乘搭穿梭機回到過去，細味香港麥當勞多年來的變遷。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片
15:15 2024/12/16
麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片
麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　「麥麥celebrate」$10優惠麥樂雞/奶昔/香芋批【內附詳情】
13:26 2024/12/27
麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　「麥麥celebrate」$10優惠麥樂雞/奶昔/香芋批【內附詳情】
麥當勞加價｜多款產品明年1.2起平均加約2%　魚柳飽、麥樂雞餐凍價
18:00 2024/12/27
麥當勞加價｜多款產品明年1.2起平均加約2%　魚柳飽、麥樂雞餐凍價

你可能感興趣

麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片
15:15 2024/12/16
麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片
麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　「麥麥celebrate」$10優惠麥樂雞/奶昔/香芋批【內附詳情】
13:26 2024/12/27
麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　「麥麥celebrate」$10優惠麥樂雞/奶昔/香芋批【內附詳情】
麥當勞加價｜多款產品明年1.2起平均加約2%　魚柳飽、麥樂雞餐凍價
18:00 2024/12/27
麥當勞加價｜多款產品明年1.2起平均加約2%　魚柳飽、麥樂雞餐凍價
麥當勞 林海峰 葛民輝 網絡熱話 著數優惠 娛樂人物職業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

韓國空難｜濟州航空空難179死　2名倖存者傷勢曝光　33歲空少恐「全身癱瘓」
韓國空難｜濟州航空空難179死　2名倖存者傷勢曝光　33歲空少恐「全身癱瘓」
急症室最長等候時間（12月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月31日 時間04:05）
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
珍惜生命｜荔枝角有人墮樓　男途人被砸中雙雙昏迷
珍惜生命｜荔枝角有人墮樓　男途人被砸中雙雙昏迷
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓