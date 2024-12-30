麥當勞50周年︱元旦免費請搭天星小輪　集齊印章全年任食巨無霸餐【麥當勞叔叔長櫈地址】

▲ 麥當勞將於1月1日請全港市民免費搭船。

【麥當勞 ／ 麥當勞App ／ 林海峰 ／ 葛民輝】為慶祝香港麥當勞於2025年踏入50周年，香港麥當勞於今天（12月30日）舉辦大型生日發佈會，並邀請曾拍攝多個麥當勞經典廣告的軟硬－－林海峰及葛民輝任嘉賓，以麥當勞樂園人物包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟一起出席發布會。



驚喜合體現身的林海峰及葛民輝於生日發布會上，大談過去多年來與香港麥當勞拍攝廣告的難忘趣事，二人由2000年年代起經常為品牌拍攝新春賀年廣告，亦曾聯乘香港麥當勞推出生肖公仔和利是封，帶來滿滿快樂回憶，共同見證香港麥當勞50年來陪伴港人成長。

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軟硬於生日發布會上表示：「我們非常榮幸可以與全港市民一起慶祝香港麥當勞50週年這個大日子！我們二人都是香港麥當勞的超級粉絲，這個品牌帶給大家的不只是美食，而且還象徵著各人的那些年回憶和快樂。我們十分期待於新一年繼續與香港麥當勞攜手為大家帶來歡笑，大家一邊與麥當勞叔叔長櫈打卡，一邊享受優惠美食，笑住過新年。」

二人為是次週年慶祝活動再度合體拍攝宣傳短片，與麥當勞叔叔一起「上山下海」，走訪太平山山頂、淺水灣、銅鑼灣百德新街，甚至中半山麥當勞道，大展鬼馬本色。

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麥當勞50周年︱一系列美食優惠

軟硬除表示期待香港麥當勞慶祝成立50週年所推出的一系列美食優惠，包括1月1日有港人最愛早餐McGriddles成為全日早餐，亦推薦全城參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，到全港50個地點尋找限時擺放的麥當勞叔叔長櫈，打卡自拍之餘，更可以參與遊戲，有機會贏取豐富大獎。

軟硬於會上即場為大家示範遊戲玩法，並與麥當勞叔叔自拍，重現拍攝品牌50週年宣傳片的畫面。二人更與穿上經典麥當勞制服的舞蹈員一同祝賀香港麥當勞成立50周年，為活動揭開序幕。

麥當勞50周年︱回憶麥麥stamp

由1月1日起，全港市民可參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，掃描於全港50個地方限時擺放的麥當勞叔叔長櫈旁的QR code收集印章，即有機會贏取豐富大獎。當中，最快得到50個印章的50名參加者更可輸贏得365日免費食巨無霸套餐的終極大獎。

50個地點包括多個具香港代表性的熱點，例如麥當勞主題天星小輪、可以飽覽維港風光的海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、旅遊景點山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。

▲ 林海峰及葛民輝與麥當勞叔叔合照。

麥當勞50周年︱免費搭天星小輪

此外，香港麥當勞同步宣佈將於1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。

麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。

屆時，乘客甫登上小輪，即可見到特意為今次週年活動而設的麥當勞叔叔長櫈，讓大家以維港風光作背景與麥當勞叔叔打卡留念；大家亦可在船上欣賞當年巨無霸橫渡維港舊相片，恍如乘搭穿梭機回到過去，細味香港麥當勞多年來的變遷。

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