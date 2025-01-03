教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷

▲ 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學為中四生辦了一個迎「新」營，創造條件，讓他們為自己建構一個由老師、社工及同輩同編共結的新網絡。

香港的基礎教育以3年為一個階段，升上中四，學生踏入了第四個學習階段，無論在成長或學業上都出現不少變化。隨著對社會的日漸認識、情意及認知的迅速發展，學生的價值觀及性格開始成形；學業上，同學要選科了，意味學習深化了，評估的標準提高了，不久將來，更要自行應付一個連父母輩也未曾經歷過的公開試，難免會感到一點迷惘。

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三年的學習日子不算長，但三年備一試的任務，對一直在普及教育無篩選下成長的學生而言，卻是新事物。在內地及一些國家，升讀高中，學生甚至要走入一所新的學校，啟動成長新一章。的而且確，高中是人生一新里程，所以鄧兆棠中學也為中四生辦了一個迎「新」營，創造條件，讓他們為自己建構一個由老師、社工及同輩同編共結的新網絡。

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宿營中，除了少不了的團隊遊戲外，社工及老師明白到千遍一律的校服背後，是五花八門的成長挑戰，這些挑戰或來自家庭、或來自社會的誘感、或來自成長過程中的創傷，於是決定為各班舉辦一個營中晚會，以成長挑戰作為主題，每班編配一個處境，如交友、親子關係、學習壓力、網絡誘惑等，讓各班一起創作劇本、選角、排演、製作道具等，以集體的力量，為各種困境謀求出路，預演人生的每個低谷。話劇的訊息是嚴肅的，同學的合作是温馨而風趣幽默的，每位師生都有一個愉快而難忘的晚上。

營中同學也享有一段「Me Time」——為三年後的自己寫一封情書，訴說今天的目標及志向，待中六自修假前，取回信件，重温壯志。

探營之時，我細數了帶隊及探營老師一遍，原來在團隊裏，於新高中學制下完成高等教育及師訓的老師，已佔團隊總數的四分之一，這批新學制的過來人，年紀上、學習體驗上都能與學生產生共鳴，難怪師生的互動如此親善而融洽了。

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