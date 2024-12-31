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除夕倒數好去處2025｜10大除夕倒數好去處推介　維港煙花觀賞點/迪士尼/MIRROR成員陪倒數

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

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2025跨年去邊好？即睇10大除夕倒數好去處推介！

【跨年倒數/除夕煙花/除夕倒數好去處2025】明天就是除夕倒數夜，不少人都會相約好友一同度過，TOPick為大家整理了10大跨年好去處，除了每年必睇的維港倒數煙花外，迪士尼、天際100也設有倒數活動！

除夕倒數好去處2025｜1.維港倒數煙花匯演

旅發局於12月31日晚舉辦全港最大型的跨年倒數盛事「香港跨年倒數2025除夕煙花音樂匯演」，今年將以「幸福樂章」為題，匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，當中4幕匯演特別加插矚目煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。

另外在煙花匯演前後，本地歌手組合MIRROR及COLLAR，會聯同擁有YouTube千萬訂閱的加拿大雙人組合Crash Adams，於香港文化中心觀景台輪流獻唱。 

香港跨年倒數2025除夕煙花音樂匯演
日期：12月31日
時間：許願流星：11:00pm、11:15pm、11:30pm及11:45pm
         煙花音樂匯演：12:00mn-12:14mn

最佳觀賞位置：

  • 西九文化區海濱長廊
  • 香港文化中心露天廣場
  • 星光大道
  • 尖沙咀海濱花園
  • 中環海濱
  • 灣仔金紫荊廣場
  • 灣仔臨時海濱長廊
  • 北角「東岸公園主題區」
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除夕倒數好去處2025｜2.天際100跨年倒數派對

位於香港環球貿易廣場100樓的天際100，今年同樣舉辦2025跨年倒數派對，大家可以站在393米高空，將全港景觀及維港景色收於眼底，還有現場樂隊演奏、雜耍藝人表演和互動遊戲，讓大家可以在歡樂中迎接2025！

天際100跨年倒數派對
日期：12月31日
地點：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
時間：21:45pm至00:30mn

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除夕倒數好去處2025｜3.天星小輪「世星號」

想看維港煙花，但不想人逼人，可以乘搭天星小輪「世星號」，享受維港夜景。在倒數前「世星號」會停泊在維港中央，讓大家以最佳位置觀賞煙花，船上還有免費小食及飲品。

天星小輪「世星號」
日期：12月31日
價錢：$688／位（大小同價）
時間：10:00pm-1:00mn
登船位置：尖沙咀天星碼頭

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除夕倒數好去處2025｜4.灣仔觀景台

天星小輪開放灣仔碼頭頂層的觀賞台予市民進場，270度無遮擋的維港景色，讓大家可以近距離欣賞煙花的震撼，場內還免費提供小食。

灣仔碼頭天台煙花觀賞台
價錢：$438（大小同價）
地點：灣仔天星碼頭觀景台
時間：11pm起入場

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除夕倒數好去處2025｜5.海港城露天停車埸

海港城將於12月31日開放海運大廈露天停車場，讓預計1萬名市民及遊客參與「維港跨年倒數2025」，只需購買慈善入場劵或於當日消費滿指定金額即可入場，所有慈善入場券所獲金額將捐贈至香港血癌基金。

海港城露天停車埸跨年倒數
日期：12月31日
時間：11:00pm
地點：海港城海運大廈露天停車場

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除夕倒數好去處2025｜6.新城市廣場倒數派對

沙田新城市廣場於12月31日舉行除夕倒數派對，並邀請了人氣男團MIRROR小組成員和雲浩影（Cloud），與大家一同倒數。另外，由當日中午12時起，商場會舉行倒數狂歡嘉年華，無間斷地上演街頭音樂表演、魔術及小丑扭波波等，更免費派發40周年主題氣球、棉花糖、爆谷，大家可以由朝玩到晚！

沙田新城市廣場2025倒數嘉年華
日期：12月31日
時間：12pm-11pm
地點：新城市廣場各樓層

沙田新城市廣場2025倒數派對
日期：12月31日
時間：10:30pm-12:00mn
地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

沙田新城市廣場於12月31日舉行除夕倒數派對，並邀請了MIRROR的4位成員及Cloud雲浩影，與大家一同倒數。（相關機構圖片）

除夕倒數好去處2025｜7.太古城中心冰上倒數

太古城中心冰上皇宮將帶來除夕冰上倒數派對，與大家共度除夕夜，另外更邀請了新世代人氣創作樂隊per se、人氣創作男歌手Kay Chan陳章棨、Juni梁瑞峰與壓軸嘉賓——唱作歌手Manson張進翹一同倒數！太古城中心冰上皇宮將於天幕上懸掛氣球，當2025年來臨之際，無數氣球傾瀉而下，將氣氛瞬間推至高潮。另外，現場還設有即影即有自拍亭，進場人士更可在免費享用派對小食和飲品。

太古城中心冰上皇宮除夕冰上倒數派對
日期：2024年12月31日
時間：9:00pm-12:10mn
（音樂表演：10:00pm-12:00mn）
地點：太古城中心一樓太古城中心冰上皇宮

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除夕倒數好去處2025｜8.D2 Place除夕音樂會

荔枝角D2 Place將於除夕夜舉行「Hello2025!! 除夕跨年音樂會」，邀請了Sona、熱血躺平族、肥豪@熊仔頭FH production、Cozy Syndrome及KKisnotemo，與大家迎接新年。

Hello2025!! 除夕跨年音樂會
日期：12月31日
時間：20:00-23:00
地點：荔枝角D2 Place ONE 7/F THE UPPER STAG

荔枝角D2 Place將於除夕夜舉行「Hello2025!! 除夕跨年音樂會」。（相關機構圖片）

除夕倒數好去處2025｜9.香港迪士尼樂園

香港迪士尼將在12月31日午夜上演「跨年倒數時刻」，屆時會透過20分鐘的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡匯演，迎接2025。

香港迪士尼「跨年倒數時刻」
日期：12月31日
時間：23:40pm開始
地點：香港迪士尼樂園美國小鎮大街

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除夕倒數好去處2025｜10.AIA友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華由12月18日至2025年2月16日重返中環海濱，屆時除了有逾90個機動遊戲、攤位遊戲、互動裝置及美食專區等，更有世界知名馬戲團的演出！除夕當晚更有樂隊表演、遊戲跨年倒數。

AIA 友邦嘉年華2024
日期：即日起至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）
地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間
時間：11:00pm-10:00pm

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