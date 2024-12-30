麥當勞50周年︱50個地點與麥當勞叔叔打卡 1月1日請全民免費搭船中大獎食足1年巨無霸餐

【麥當勞50周年/麥當勞/打卡/親子好去處】麥當勞是不少大小朋友的童年回憶，原來已經紮根香港50年，今日(30日) 麥當勞在海港城舉辦大型生日發佈會，TOPick記者到現場直擊一連串慶祝優惠活動，包括全港50個地點與麥當勞叔叔長櫈打卡玩遊戲及1月1日請全港市民免費搭天星小輪等！

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自1975年起紮根香港的麥當勞，2025年踏入50周年，麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷、滑嘟嘟等齊集於海港城慶祝。大會邀請軟硬林海峰及葛民輝擔任嘉賓並與穿上經典麥當勞制服的舞蹈員揭開序幕。

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軟硬於生日發佈會上表示:

我們非常榮幸可以與全港市民一起慶祝香港麥當勞50週年這個大日子!我們二人都是香港麥當勞的超級粉絲,這個品牌帶給大家的不只是美食,而且還象徵著各人的那些年回憶和快樂。我們十分期待於新一年繼續與香港麥當勞攜手為大家帶來歡笑,大家一邊與麥當勞叔叔長櫈打卡,一邊享受優惠美食,笑住過新年。

麥當勞慶祝活動︱「回憶麥麥stamp」活動

全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈玩遊戲抽獎，香港麥當勞宣佈復刻麥當勞叔叔長櫈這個經典回憶，大小朋友可以坐在長櫈上與麥當勞叔叔合照留念！由1月1日起，全港50個地點會限時擺放麥當勞叔叔長櫈，一起緬懷經典時光。

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除打卡自拍之餘，全港市民更可透過掃描長櫈旁的QR code參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，每張長櫈均代表不同印章，市民只需收集指定數量印章即有機會贏取豐富大獎。

當中，最快得到50個印章的50名參加者更可贏得365日免費食巨無霸套餐的終極大獎！50個地點包括多個具香港代表性的熱點，例如麥當勞主題天星小輪、可以飽覽維港風光的海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、旅遊景點山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。

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同日起,香港麥當勞亦會陸續於全港各區設置大型戶外廣告，包括東區海底隧道、紅磡海底隧道、銅鑼灣怡和街電車站和淺水灣巴士站，以及裝飾超過200架巴士車身等，讓大家隨時隨地與可愛度爆燈的麥當勞樂園人物打卡,一起慶祝香港麥當勞50週年。

▲ 麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題。

麥當勞慶祝活動︱1月1日請全港市民免費搭船

為慶祝成立50週年，香港麥當勞同步宣佈將於1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計了一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。屆時乘客甫登上小輪，即可見到特意為今次週年活動而設的麥當勞叔叔長櫈，讓大家以維港風光作背景來與麥當勞叔叔打卡留念；大家亦可在船上欣賞當年巨無霸橫渡維港舊相片，恍如乘搭穿梭機回到過去，細味香港麥當勞多年來的變遷。

麥當勞慶祝活動︱1月1日提供全日早餐包括人氣McGriddles

楓糖班戟漢堡(McGriddles)將加入全日早餐行列。McGriddles及珍寶套餐將於2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應,全港市民於除夕夜倒數狂歡後，或是翌日睡至中午,均可以到全線麥當勞餐廳品嚐到全日早餐！同日,只於早餐時段供應的金黃香脆薯餅亦會全日供應，大家可按照個人喜好選擇套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐(配薯餅及飲品)、$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐(配薯餅及飲品)或$37珍寶套餐(配薯餅及飲品),以麥當勞早餐陪您展開新一年!

除此之外1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠。

1月2日 $10 九件麥樂雞(參考價:$28.5起) 1月3日 $15 火腿扒芝士飽配中汽水(參考價:$33.5起) 1月4日 $10 呍呢嗱奶昔(可選士多啤梨奶昔)(參考價:$17起 ) 1月5日 $10 香芋批兩個(參考價:$23起) 1月6日 $20 脆香雞翼 4 件配中汽水 (參考價:$44起) 1月7日 $25 雙層魚柳飽配中汽水(參考價:$48.5起) 1月8日 $20 脆辣雞腿飽配中汽水(參考價:$43.5起)

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