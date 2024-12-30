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中藥檢測｜中藥檢測中心研助陽藥通用檢測方法　減認證時間成本

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

(陳靜儀攝)

衞生署轄下政府中藥檢測中心研發一套通用性中藥檢測方法，用於助陽補益類中成藥。業界指，以往自行檢測需經年，現時數月則可完成，檢測成本亦降至兩萬至3萬元。

中成藥需進行檢測成份及定量才可將產品上市，不過由於中藥成份複雜，部分更牽涉生產商「秘方」，特別是補益助陽藥中的人參及補骨脂成份，會互相造成干擾，令檢測過程繁複，生產商需自行研製檢測方法。

2017年成立的中藥檢測中心，花約18個月研發首個通用檢測方法，透過淨化技術排除中成藥干擾物質，以進行檢測。技術適用於市面上大部分產品，包括鹿尾羓丸、補腎丸、海狗丸等。衞生署高級化驗師陳詠嫻表示，淨化程序包括溶劑提取、溶劑洗淨，以及固相萃取等。

檢測方法可以透過兩個技術進行，分別是液相色譜法，以及液相串聯質譜法。兩個方法各有特點，其中前者成本較便宜，後者則可以進行高靈敏度分析。陳詠嫻表示，會公開檢測方法讓業界使用，包括品質控制、邀請生產商到實驗室講解、以及提醒如何處理研發面對的困難等。

以人參為例，需要檢測人蔘皂苷的含量，透過色譜檢測可以知道成份以及份量是可足夠。衞生署助理署長(中醫藥) 方浩澄表示，以往註冊中成藥提交品質報告，需要由生產商獨立開發品質檢定，生產後亦可使用檢測方法進行品質檢定。中藥檢測中心諮詢委員會轄下中成藥專責小組成員譚國亮表示，以往需多方機構進行檢測，需要多年時間，現時幾個月則可完成檢測程序。檢測費用亦由數十萬元降至兩萬至三萬元。

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