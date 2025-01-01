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家居安全｜加拿大超模中毒身亡疑1家電故障誘毒氣外洩　女兒痛泣：地球上少了一道光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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【超模／加拿大／中毒／家電】令人痛心！加拿大70年代知名超模(Dayle Haddon）上周五（27日）被傳一氧化碳中毒倒臥於美國住所，被發現時已沒有生命跡象，初步調查懷疑與家中暖氣裝置故障，導致毒氣外洩誘發撼事。她的女兒隨後證實消息，悲痛表示母親生前個性強悍，但待人非常溫柔細心，她的離去讓她覺得「地球上少了一道光」。

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家居安全｜暖氣裝置故障致毒氣外洩 被發現時已當場身亡

綜合外媒及《紐約時報》報道，Dayle Haddon上周五（27日）清晨被人發現於倒臥於美國賓州巴克斯縣索爾伯里鎮住所中，警消人員接報到場後發現她於倒臥於二樓，證實已當場死亡，享年76歲。其她們同住的女婿Marc Blucas，亦被發現倒臥一樓陷入昏迷急送院。當地警局表示，屋內檢測到高濃度一氧化碳，3名消防及救護人員事後亦感到不適送院。經追查後，發現場內燃氣加熱系統上的煙道和排氣管出現故障，相信是一氧化碳洩漏的原因。

Dayle Haddon女兒Ryan Haddon不久證實噩耗，悲痛表示母親雖然個性十分強悍的女性，但待人十分溫柔細心：

她總是友善、體貼地對待所有人，她的離去就像地球上少了一道光

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家居安全｜被兩度評選為世界十大美女 老年致力投身慈善工作

Dayle Haddon曾於1970及1980年代登上過多本雜誌封面，包括《Vogue》、《Elle》等知名時尚雜誌封面，同時被《哈潑時尚》雜誌兩度評選為世界十大美女之一，約30多歲時她與丈夫搬到巴黎短暫居住，並開始從事演藝工作，當時炙手可熱的明星。

除了模特兒工作外，她亦曾寫過關於優雅老去的書籍、成為聯合國兒童基金會大使，後來亦成立了慈善機構 WomenOne， 專注於教育年輕女孩，並於肯亞建立學校，致力於為女性發聲。

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家居安全｜吸入高濃度一氧化碳可致死

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

  • 近道路交匯處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

室內方面：

  • 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

家居安全｜消委會建議6大使用電暖爐貼士

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資料來源：紐約時報

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