牙科街症｜首日網上登記1成2人中籤　6成7中籤者為長者

▲ (陳靜儀攝)

衞生署牙科街症網上登記系統今早六時起投入服務，明日共有3間牙科診所獲登記，686人登記下共提供88個名額，亦即約1成2人成功中籤。當中59人為65歲或以上長者，佔中籤者人數共6成7，其中42宗個案由職員協助登記。

明天開放牙科街症診所有三間，分別為粉嶺健康中心牙科診所(25籌)、荃灣牙科診所(42籌)及元朗政府合署牙科診所(21籌)，合共88個名額。今日上午11:30截止網上登記時，衞生署共接獲686宗登記，以粉嶺健康中心牙科診所為第一意願有128宗、荃灣牙科診所有431宗、元朗政府合署牙科診所有127宗。在接獲的686宗登記中，有315人為65歲或以上長者。88個中籤名額中，有59為65歲或以上長者。

系統在中午12時前已經完成抽籤，並發出短訊給中籤人士。在抽籤後，三間診所均已全部滿額，沒有餘額。

衞生署於12月23日公布的網上登記時間，由原本建議的上午9:30提早至上午6:00開始，主要是為便利有需要獲取緊急牙科服務的市民可有充份的時間進行登記。對於有區議員及關愛隊反映提早登記時間後，對他們安排人手在辦事處協助市民登記增加難度，衞生署非常感謝地區人士幫助宣傳新登記的安排的資訊，以及協助有需要的市民進行網上登記。

衞生署亦表示， 任何人士如需協助登記，無須使用自己的手機或電腦，亦已廣泛連繫地區網絡以協助有需要人士，以及上載簡報及示範短片至牙科街症服務網頁，以供公眾閱覽。

更多相關報道：

牙科街症｜記者實測網上登記 倘紅日無門診職員助現場登記點算？

牙科街症｜首日轉網上登記 長者尋求診所職員協助登記不果憂難適應

牙科街症｜盧寵茂：截至上午11時逾500人網上登記 長者「日曬雨淋」排隊已成歷史

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】