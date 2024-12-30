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酒店房租稅｜當局元旦起恢復徵收3%酒店房租稅　業界稱將「包底」料年利潤減1700萬

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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政府明年起恢復徵收酒店房間稅。（資料圖片）

政府明年起恢復徵收酒店房間稅，稅率維持3%，料每年可增加約11億元收入。酒店業界稱本港因滙率高企削弱競爭力，沒有能力將稅項轉移予客人支付，將自行承擔稅項，料一年利潤減約1700萬。

酒店房租稅曾在1966至2008年實施，1998年至2008年期間的稅率皆為3%。當局年初在《財政預算案》中提出徵收酒店房租稅，表示有關稅項為政府提供穩定收入來源，而徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於百分之一，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。據預算案預測，恢復相關稅項可讓本港的年收入增加11億。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，港元匯價持續高企，與臨近地區相比，物價和房租處於高水平，對旅客來説「價錢上一啲吸引力都冇」。相反日元處於弱勢，即使酒店房價升，日本仍具競爭力。

陳指，目前集團旗下的兩間酒店訂房率均達9成，淡季時即使是減價仍要想辦法維持9成出租率跌，才能攤銷人手成本，根本沒有能力將稅項轉移予客人支付。他續說，恢復徵稅後酒店將「唔情願下」減租3%，「等啲客唔覺得加咗（價）」，料旗下兩間酒店將減少約1700萬利潤。

當局去年動用10億推動文化藝術盛事基金，陳宗彝認為，徵收酒店稅等於要酒店業界「俾盛事基金嘅費用」，認為業界應在文化藝術盛事委員會佔一席位，有份遴選有關申請，因業界才知道「咩最啱香港」。他又認為當局可在淡季舉辦更多盛事，吸引旅客於旅遊成本低的時間訪港，推動酒店業。

立法會議員何敬康則認為，重新徵收酒店稅會阻礙本港旅遊業進一步發展，11億的額外收入也無法有效地緩解當前「千億財赤」的困境。他又指，通關便利已經令內地客更傾向即日往返，有關稅項由遊客承擔，無疑增加香港的旅遊成本，令更多遊客對留港過夜卻步。如由酒店經營者「包底」，亦只會加重業界經營壓力甚至虧損，本地旅遊業發展或會多了一層陰霾。

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