6班小孩的校長︱外校生壓力大叩門通德重拾學習動力　童顏校長：考到頭3名就叫成功？

▲ 通德學校全校只有6班，小家庭卻有大大的愛。

【通德學校/元朗區校網/74校網】位於錦上路的村校通德學校驟眼看不似一間學校，而是似一所迷你動物園，日前學校舉辦了「寵愛生命聖誕聯歡會」，學生把家中的寵物都帶來一起聯歡，當中有小狗、鸚鵡、爬蟲類及龜等，家長幫忙製作攤位遊戲，學生們玩得盡興，校長希望透過活動，在聖誕節裏可以喚醒同學愛動物，去愛自己、愛生命的心。

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通德學校只有6班，小一至小六各設一班，這個小家庭卻有大大的愛，6班小孩的校長顏鎧銘，對於近來多宗學童輕生深感心痛，她特意安排了這個「寵愛生命聖誕聯歡會」對學生進行一次生命教育。

我們學校是以愛包圍，很重視小朋友的精神健康，希望用多元化活動，培養他們抗逆力及愛自己的能力，首先愛物件再去愛寵物，繼而愛自己及愛家人，其實如果小朋友有愛的時候，他們更容易克服困難。

通德學校︱6班小孩的校長

擁有一副童顏的顏校長聯歡會與學生打成一片，每一個學生她都能叫出名字，顏校長表示學校對於每個學生都很關顧，每一級都有一個群組讓師生、家長互相交流，學校設6班，每級一班，每個同學校長都可以叫出名字，所以家長與學校關係十分密切，家長也很願意為學校服務，共同創造親子回憶，

我們學校的活動，例如中華文化日、聖誕聯歡會都會邀請家長一起來，因為學校是一個三角形的，就是家庭、學生、老師，家長能夠參與及見證小朋友的成長跟學校一起合作、與老師保持良好溝通，有助小朋友成長去面對社會，一起創造美滿親子時間，他們人生又會多了一些回憶。

通德學校︱小二女生外區大校叩門

通德學校每一級都會學習飼養手宮、蜥蜴等動物，從飼養的過程栽培他們的愛心及責任感，長假期學校會讓同學將動物帶回家，小息時餵食及為動物清潔，從而了解動物的習性，學生會了解牠們需要生存在什麼濕度，也會用紙皮去為牠們製作「家具」，讓動物住得舒適。

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校長表示通德每年都會有外校生叩門，外區的大校功課、測考多，每日做功課至午夜，壓力大之下小朋友愈做愈差，產生極大的挫敗感，顏校長分享了一個小二女生轉校過來的故事，

她來到的時候對學習失去了興趣，做什麼都很沒有信心，但來到了通德後，學校給他很多機會，喜歡畫畫就去參加畫畫比賽，不同於大校需要經過篩選，以前她連功課都不能獨自完成，現在已經是脫胎換骨，完全融入這裡，她也勇於改變和表達自己，小六成績名列前茅。

顏校長續說:「大校有很多隱形學生，通德最大的優點是我們每一個小朋友都可以參與、每一個都會有機會，每個老師一定會認識全校每個小朋友的名字，還有每個學生都會有機會參與很多活動、童軍、升旗隊、滑板、鼓樂團，不同於大校只能選擇。外面學校可能很多挫敗感，但其實建立小朋友的成功是重要的，只要他有一個成功經驗，自然會去嘗試，有了熱情後更加有動力去做，如果一個小朋友不停挫敗，覺得自己很低分、很差，然後家人就會淪入了那個漩渦覺得小朋友很蠢、什麼都學不好。」

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雖然通德學校以愛包圍、活動中學習，但不代表不注重學術，顏校長表示我們是津貼小學，都要跟教育局課程，一樣有測考和功課，不過會在量方面適當的調節，在每班中再細分小組，讓老師更了解他們。

通德學校︱校長：要教他們遇到困難不要放棄

對於學童輕生事件，顏校長坦言極度心痛，語重心長希望家長明白成功的要點，不是學生要完成多少功課，考到頭三名就叫成功，「人生路漫長，階段的成功不是永遠的成功，教育是要裝備孩子的知識、技能及正確的價值觀，不要只是看他那個字寫得漂亮嗎？寫得再漂亮，對於他人生這麼長的路又怎樣？更重要的是教他們遇到困難不要放棄。」

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