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旅遊發展藍圖2.0｜推郵輪旅遊發展行動計劃　提出5大策略共17項措施

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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未能在今年上半年如期公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》，被一併放進今日（30日）出爐的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出5個策略共17項措施，包括改善啟德郵輪碼頭交通、加強吸引郵輪公司調配郵輪到港等。

郵輪業國際協會預計，全球郵輪旅客將在2028年增至4,000萬人次，內地郵輪業亦料在2026年進入第二個黃金發展10年。文體旅局今公布《藍圖2.0》，提出鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的角色，並為郵輪旅遊發展訂定行動計劃，涉及5個策略和17項措施。

當中一項措施為「認真檢視及優化未來啟德郵輪碼頭營運商的營運要求」，提到現時與碼頭營運商簽訂的租約，將於2028年5月期滿，招標工作明年展開，文體旅局會檢視租賃協議的條款及條件，以提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

文體旅局局長羅淑佩指，郵輪碼頭營運商過去較着重在郵輪抵港時提供的服務，例如燃油補給等，要求運作安全穩定，未來期望吸引更多郵輪以香港為母港或轉港停泊，以及用好郵輪碼頭的空間，「如果用嚟做商舖未必係最合適，有冇其他用途更好？」

至於如何評價現時營運商的工作，羅未有正面回應，僅稱社會有很多不同看法，亦自有公論，但期望服務愈做愈好。

其他措施包括簡化海關、出入境和檢疫程序；提供多元交通工具選擇；明年引進人工智能服務大使系統等。

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記者︰梁薾心

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