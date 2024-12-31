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女神級靚媽︱39歲著名女星腦部血栓　自揭懷孕8個月陀住BB入院做手術

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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「神奇女俠」姬嘉鐸自揭在懷孕8個月時，曾入院做手術。

【姬嘉鐸 / 神奇女俠 / 宅男女神】「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）在今年3月7日於個人社交平台公布生女喜訊，而這位B女名叫Ori，是姬嘉鐸的第四位千金。

因為當時姬嘉鐸一直將懷孕保密，甚至公布誕B前約半年「神隱」，因此當日她公布喜訊時，影迷為姬嘉鐸高興，同時也感意外。

「神奇女俠」姬嘉鐸宣布第4度做媽媽　上載抱B照湊夠四千金：歡迎來到女子宿舍

「神奇女俠」姬嘉鐸。

不過在昨日（12月30日），姬嘉鐸於個人社交平台上載張抱住Ori於胸前餵哺母乳的照片，非常溫馨。姬嘉鐸自揭原來年初懷孕期間身體出現問題入院做手術，寫道：「今年2月，我懷孕第8個月時，被診斷出腦部有個龐大的血栓。」

她指當時幾個星期內，更因為頭部劇痛無法下床，稱：「直到最後入院照射磁力共振，才發現這個驚人的狀況。在幾個小時內，我進行緊急手術，在未來不明的情況下，我亦誕下女兒Ori，名字意思是『我的光』，我希望女兒成為這條隧道盡頭的亮光！」

姬嘉鐸報平安表示在醫生照顧下，母女平安，她目前也完全康復，感恩稱：「我對生命充滿感恩，重獲對生命的熱情！」

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現年39歲的姬嘉鐸在18歲時贏得2004年以色列小姐的頭銜，並代表以色列參加2004年環球小姐的選美比賽。她在19歲後加入以色列軍隊服役了兩年。

姬嘉鐸在2008年在以色列演電視劇開始了演員的生涯，因參演2009年上映《狂野時速4》（Fast & Furious 4）開始為全球影迷認識，到2016年在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）首以神奇女俠身份現身大銀幕，在全球人氣爆燈，翌年《神奇女俠》（Wonder Woman）上映，令事業攀上高峰。

在家庭生活方面，她於2008年與以色列商人Yaron Varsano結婚，在2011年長女出生，之後分別在2017年、2021年誕次女及三女，Ori為姬嘉鐸的第四名小公主。

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