除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」 留意以下呢個時間有得食！
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【永年士多/小寶麵/跨年優惠】為迎接2025年的來臨，擁有數十年歷史、以車仔麵聞名的「永年士多」，今年延續往年傳統，將於今天（31日）晚上6至8時，推出1元跨年優惠麵優惠，一次過品嚐招牌豬腸、豬紅及魚蛋，讓大眾食過跨年麵，開心過新年！
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除夕限定優惠｜震撼價$1食豬腸豬紅魚蛋麵
今年「永年士多」的跨年感謝祭主角是深受街坊歡迎的小寶麵，包含三款香港特色的招牌配料豬腸、豬紅及魚蛋，粉麵可選擇油麵或米粉，配上濃郁湯底，一次過品嚐車仔麵的靈魂元素。
市民於今天晚上6時至8時，到永年士多全線分店（奧海城、黃埔及大埔分店除外），即可以優惠價$1享用小寶麵，活動以先到先得形式，售完即止。
▼點擊圖片放大
|永年小寶麵詳情
|日期：
|12月31日
|時間：
|晚上6時至8時 (售罄即止)
|地點：
全線分店（奧海城、黃埔及大埔分店除外）
註：上述為參考地址（先致電查詢，以確定供應）
|優惠：
|港幣$1小寶麵一碗（配料包括招牌豬腸、豬紅及魚蛋）
|條款：
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