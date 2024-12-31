除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」　留意以下呢個時間有得食！

▲ 「永年士多」於今天晚上6至8時，推出1元跨年優惠麵優惠。

【永年士多/小寶麵/跨年優惠】為迎接2025年的來臨，擁有數十年歷史、以車仔麵聞名的「永年士多」，今年延續往年傳統，將於今天（31日）晚上6至8時，推出1元跨年優惠麵優惠，一次過品嚐招牌豬腸、豬紅及魚蛋，讓大眾食過跨年麵，開心過新年！

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除夕限定優惠｜震撼價$1食豬腸豬紅魚蛋麵

今年「永年士多」的跨年感謝祭主角是深受街坊歡迎的小寶麵，包含三款香港特色的招牌配料豬腸、豬紅及魚蛋，粉麵可選擇油麵或米粉，配上濃郁湯底，一次過品嚐車仔麵的靈魂元素。

市民於今天晚上6時至8時，到永年士多全線分店（奧海城、黃埔及大埔分店除外），即可以優惠價$1享用小寶麵，活動以先到先得形式，售完即止。

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永年小寶麵詳情 日期： 12月31日 時間： 晚上6時至8時 (售罄即止) 地點： 全線分店（奧海城、黃埔及大埔分店除外） 元朗教育路88號寶城洋樓地下2-4號舖

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期1樓113號舖

天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下9號舖

屯門屯順街1號屯門市廣場1期地下G073 & G075號舖

尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖

佐敦彌敦道380號香港逸東酒店地下1號舖

觀塘成業街6號宏富廣場地下G01號舖

銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖 註：上述為參考地址（先致電查詢，以確定供應） 優惠： 港幣$1小寶麵一碗（配料包括招牌豬腸、豬紅及魚蛋） 條款： 每人限購一碗

只可選擇油麵或米粉

不可與其他優惠同時使用

不接受外賣自取服務

先到先得，售罄即止

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