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容家耀︱TVB靚仔大隻主播直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

TVB新聞主播容家耀（Kenny）在近日直播樓價跌勢新聞飆淚　網民熱議真相竟是……

【容家耀／飆淚／新聞主播／樓價下跌／流感】慘慘豬！TVB新聞主播容家耀（Kenny）在近日直播新聞時，播報到本港樓價跌勢持續，竟突然「飆淚」，引網民揣測其是否發生不開心的事。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個簡單動作 減走肥肚喃

一段標題為「男主播報道樓市跌新聞堅落淚唔通已成負資產」的影片近日於網上瘋傳，片長大約25秒。據了解，相關報道為今年12月27日午間新聞報道時段，片中主角Kenny於無綫互動新聞台進行新聞直播。然而，他在提到本港樓價跌勢持續時，竟突然飆淚，淚水先是從左眼奪眶而出，接著在提到樓價「創22年來最大跌浪」時，淚水同時又從右眼流出。兩行眼淚更直接流入口及下巴，狀甚淒涼，Kenny更一度谷到面容繃緊；但他最終仍保持微笑，堅持完成報道，表現專業。

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網民揣測「負資產」 同行揭真相

Kenny飆淚的影片引來網民瘋狂揣測。有人指「唔通已成負資產？」、「可能身同感受呢」；亦有人懷疑「係咪失戀？」、「可能人哋屋企人有事呢」。

衆説紛紜下，前TVB主播同事胡朗軒現身為Kenny澄清，留言透露真相：

佢病得好重，忍咳咋（已問當事人）。

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同場加映：流感3大類型+5招預防

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

另外，吳醫生指，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

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同場加映：10種食物緩解感冒不適

若不幸病倒後，如何可以加速痊癒？英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

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