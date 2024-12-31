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靚媽精明眼︱意式雪糕店免費派1000球雪糕　任食芒果糯米飯味、奶醬多味即睇領取方法

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 14 分鐘前

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人氣雪糕店「Ganto Gelato HK」今天晚上6時起，免費派發1,000球雪糕。

【意式雪糕/Ganto Gelato/除夕限定】主打意式手工雪糕的人氣雪糕店「Ganto Gelato HK」，一直深受大眾歡迎，為慶祝第2分店荔枝角店開張，今天（31日）晚上6時起，將免費派發1,000球雪糕，包括酒香巴斯克蛋糕、芒果糯米飯及奶醬多等多款限定口味，每人限取1球，但可以「排完再排」，雪糕迷不要錯過！

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靚媽精明眼︱12月限定6款特色口味

「Ganto Gelato HK」意式雪糕小店，由兩位90後情侶主理，主打特色香濃雪糕，曾推出過芝麻湯丸、楊枝甘露、明前龍井、鹹花生、奶油鹹話梅、砂糖桔雪葩等味道。有報道指該店高峰時期，每日售出約500杯自家製雪糕，今年6月由觀塘工廈搬至同區地舖，日前拍板殺入荔枝角再開分店。

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「Ganto Gelato HK」為慶祝新店及迎接2025到來，限定今天晚上舉辦免費派雪糕活動！晚上6時開始，荔枝角分店將會準備1000球雪糕免費派發，每人限取1球，不過可以排完再排，任試多款12月限定人氣口味，包括酒香巴斯克蛋糕、抹茶No.2.5（濃度17.5%）、芒果糯米飯、明前龍井、焦糖朱古力布甸以及奶醬多味，派完即止。

Ganto Gelato HK荔枝角分店
地址：長沙灣瓊林街83號1樓104舖
時間：晚上6時前照常營業；6時後開始免費派1,000球雪糕，派完即止
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