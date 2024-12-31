結業潮｜板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業　創辦人離世後執剩7間

▲ 板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業，創辦人離世後執剩7間。

【結業潮/鮨樂壽司/鄭威濤】自創辦人鄭威濤離世後，旗下品牌板長壽司全線已結業。近日，有網民發現同屬姊妹壽司店的鮨樂，位於奧海城及屯門分店亦先後結業，不少網民為此感到可惜。

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鮨樂壽司結業｜板長姊妹壽司店壽鮨樂

日前，有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」中發文，指鮨樂壽司位於奧海城三期及屯門廣場分店先後執笠，並慨嘆「Ricky San都不在了！」、「老闆都已經仙遊，邊個重肯蝕住錢做？」。從照片可見屯門廣場分店已拉閘，門外沒有特別張貼告示通知。在Openrice搜尋該2分店時，則顯示已結業。

板長壽司銅鑼灣最後分店在本月初結業，有網民指該舖位將由同一集團旗下的壽司品牌「鮨樂」接手，但鮨樂官方網站並沒有列出銅鑼灣區的分店地址，只顯示餘下7間分店，包括位於中環、灣仔、觀塘、尖沙咀、荃灣、馬鞍山和荔枝角。

鮨樂壽司結業｜中四輟學做廚房仔赴日學師

板長壽司創辦人鄭威濤，發達故事相當傳奇。鄭威濤於7歲時從汕頭來港，後來升讀南區的培英中學，惟讀書成績一般，讀至中四輟學，到銅鑼灣友和日本料理學師，勤快又捱得的性格，讓他一年後火速上位到可握製壽司。

1987年，鄭威濤向媽媽借了2萬元赴日本學藝，由於日本人不接受外來人學壽司，所以只安排鄭威濤負責洗碗、拖地、送貨等。後來轉至高級料理店學藝。不過日本學師嚴謹，鄭威濤曾被師父以毛巾掟面，但仍堅忍下去學習，終打動師父讓他學習壽司的技術。

鮨樂壽司結業｜與前妻合作開設手卷班戟店

1989年鄭威濤回流返港做日語導遊儲錢，1994年與飲食業老闆、前妻李小玲合作開設日式手卷班戟店「Pancake House」，高峰時期一度有9間分店。一年後因班戟熱潮減退，果斷地全線結業，並變賣給一個飲食集團。

鮨樂壽司結業｜離婚再娶女職員 創辦首間「板前壽司」

鄭威濤與李小玲將味千拉麵引進香港，於1996年在銅鑼灣駱克道開設首間味千拉麵。4年後與李小玲離婚，其後鄭威濤跟味千香港職員林盈盈結婚。至2004年，鄭威濤與潘慰、潘嘉聞及味千社長在尖沙咀加連威老道創辦首間「板前壽司」，成為本地著名連鎖壽司店之一。

2007年他更進軍東京赤板區開設第一間分店，同時開設高檔壽司店板長壽司，並憑著板前及板長壽司每年賺逾4千萬。

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鮨樂壽司結業｜首位投得「日本一」的香港人

鄭威濤在2008年以43萬元投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，是首位投得「日本一」的香港人，其後連續4年以外國人身份成功以高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為香港第一人。之後，鄭威濤亦曾開設串燒店以及「自家烏冬」店，更曾主持TVB拍攝旅遊飲食節目《和味無窮》。

鮨樂壽司結業｜官司纏身年初胰臟癌離世

鄭威濤後來官司纏身，與潘慰、潘嘉聞有商業糾紛，在上訴庭和終審庭，鄭威濤以敗訴收場。2017年，鄭威濤在庭上透露自己確診胰臟癌。今年4月初驚傳離世，終年57歲。

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