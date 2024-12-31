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趙露思患病｜趙露思患失語症癱坐輪椅　積極配合治療閨蜜揭最新近況

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

趙露思患失語症癱坐輪椅，積極配合治療閨蜜揭最新近況。

【趙露思 / 患病 / 失語症狀】內地女星趙露思日前被拍到癱坐輪椅入院治療的照片，隨後工作室發文宣布趙露思因身體原因停工修養。根據相關報導，趙露思出現失語症狀且無法正常行走，好友魏笑稍早發文附近況照片向外界報平安。

趙露思患病丨26歲趙露思傳罹重度憂鬱失語症　暴瘦剩84磅癱坐輪椅送醫

趙露思患病｜積極配合治療病情好轉

趙露思委託好友魏笑發文報平安，表示近期狀況已有好轉，正積極配合治療：「各位愛護擔心露思的朋友們，她委託我跟大家報個平安，希望能夠稍稍解一下大家的心寬」，「現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練」，魏笑透露，早在趙露絲生日（11月9日）時便察覺其身體異常。

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魏笑表示，雖然目前趙露思情況稍有起色，但仍需進一步觀察和調整，呼籲外界給予其時間和空間，等待好的結果，「關於病情、關於真相，到現在為止不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說的事情，希望會有人來負責和解釋」。

據圖片可見，目前趙露思正在醫院治療，與人溝通時用手機打字交流，且仍坐靠在輪椅上，正在閱讀，不過相較早前剛入院就醫時，精神狀態稍有好轉，能夠自主進行部分活動。

魏笑社交平台報平安全文：

各位愛護擔心露思的朋友們，她委托我跟大家報個平安，希望能夠稍稍解一下大家的心寬。

但說實話從她生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了。後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整 。我希望，我們都希望，最後能有一個好的結果。關於病情關於真相到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。

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