濟州航空空難丨失事客機48小時飛足13次僅28分鐘檢查 　員工年初早有預警呼籲 : 別搭濟州航空

【濟州航空/韓國空難/飛機檢查】濟州航空空難致179人死亡，有韓媒指涉事客機在意外前的48小時內原來已飛行13次，惟回程僅28分鐘檢查，質疑航空公司是否為「賺盡」，而忽略飛機檢查時間，致悲劇發生。

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綜合韓國傳媒報導，由於聖誕長假兼年尾往往是旅遊旺季，不少航空公司為了抓緊商機，往往會盡量安排轄下航機飛得更頻繁。濟州航空在今年第三季度，即7月至9月間每架客機平均每月飛行時數亦達418小時，是南韓6間國內航空公司中居首。

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據了解，涉事的7C2216號航班在事發前48小時裏共飛行達13次，往返於韓國濟州、首爾、泰國曼谷和日本長崎等地，但回程卻僅有28分鐘檢查。如此短暫的飛機檢查時間，令外界質疑航空公司是否為將「賺盡」，將飛行效率凌駕飛行安全。

報導又引述一名資深維修737客機的機械師意見，指28分鐘的檢查時間絕對不可能是詳細檢查，最多只夠檢查飛機外部的明顯損毀。除此之外，《南韓時報》指，出事的客機其實已是「二手機」，是濟洲航空於2017年向歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)購入，過去瑞安航空又以最低維修標準聞名，因此有業界質疑客機早已被瑞安「用到盡」。

員工今年2月早有預警別搭濟州航空

早在今年2月，韓國職場網上討論區「Blind」就曾有自稱是濟州航空的員工表示，近期公司航機時常發生引擎故障等事故，警告隨時有墜機可能。其他自稱濟州航空的內部員工亦有爆料指稱航空公司的維修環境長期惡劣，技術人員平時基本就是超負荷工作，飛機維修質量根本難以保障。一名自稱濟州航空技術維修員則表示，維修人員待遇欠佳，夜間工作時間長達13至14小時，除去僅有的20分鐘用餐時間外幾乎無休。該名網友直言「在這種極度疲憊的情況下維修飛機，任何時候都有可能發生重大事故。」

同場加映: 濟州航空空難2名倖存者傷勢曝光

濟州航空7C2216客機墜毀，僅機尾2名33歲李姓空少及25歲空姐倖存。關於空少的外傷，院長表示他全身有5處骨折，包括2塊胸椎、1根左肩胛及2根左肋骨，但由於患者有頸神經腫脹及神經退化症狀，研判後續可能會出現全身癱瘓等後遺症。此外，空少頭皮上有7厘米傷口，不過頭骨內部沒有出血或腫脹問題。另一名生還的是25歲具姓(구，音譯)女子，她獲救後被送至木浦中央醫院治療，其後轉送至首爾峨山醫院。她的腳踝和頭部受傷，但目前沒有生命危險。

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