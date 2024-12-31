濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查

▲ 濟州航空空難客機被指在事發前48小時內飛13次。

【濟州航空 / 波音737 / 南韓 / 空難】濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的波音737-800型號客機，從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安時失事衝出跑道，撞向機場圍牆起火，事故造成機上179人罹難。

此次南韓空難引起業界關注航空公司管理問題的關注，有認為航空公司與旅行社聯手推出包機旅遊產品，是導致飛機飛航班過於頻繁原因之一，此會導致起飛前的維修檢查時間不足。

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韓聯社引述航空和旅遊業界稱，濟州航空失事客機乘客多為光州市一間中小旅行社推出的聖誕節包機旅行團的旅客。業內外人士透露，在年末旅遊旺季，航空公司和旅行社或強行安排包機以「賺到盡」。

對於旅行社年末是否過度招攬遊客的質疑，一名旅行社相關人士表示，旅行社只能銷售被分配到的座位，而無法介入航空公司的營運。

濟州航空空難︱傳購歐洲廉航「二手機」

據韓聯社報道指，是次濟州航空肇事的波音737-800客機，在失事前48小時來往肇事地點務安國際機場、濟州島和仁川，還有飛國際航線包括北京、曼谷、哥打京那巴魯、長崎和台北。

至於一架客機的每月平均飛行時數，濟州航空為418小時，另外兩間廉航真航空和德威航空分別371小時和386小時；傳統航空公司的飛行時數較短，大韓和韓亞分別355小時和335小時。

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另外，《南韓時報》指，是次肇事客機機在慘劇發生前持續飛行，但起飛前的維修時間只有28分鐘，是南韓政府對波音737客機的最低規定。

同時指，失事客機為歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）的「二手機」，濟洲航空在2017年購入，不過濟州航空表明此次事故並非因維修保養不足夠。

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