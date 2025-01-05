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熱心司機｜樂富司機落車扶長者過馬路　兩線6車耐心等候網民讚暖心

社會

撰文： 王月明

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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樂富司機落車扶長者過馬路，兩線6車耐心等候網民讚暖心。

樂富現暖心一幕！上周日（29日），有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指1名司機主動落車攙扶長者過斑馬線，兩線6位車主耐心等候，被讚「好有愛」，惟網民因1事擔心長者。

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熱心司機｜司機攙扶老人過馬路

據影片所見，事發於樂富富強街富逸閣對出斑馬線，1位行動不便的長者手持拐杖正在緩慢過馬路，白車車主全程在旁攙扶，耐心協助老人，直至老人安全到達行人路。隨後，他便小跑回車內，駕車離去，相信是不願讓後方車輛等待時間過長。

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該名車主協助長者過馬路時，兩線共停有5輛私家車及1輛電單車，6車耐心靜候，無一鳴笛催促或爬頭超車，逆向車道第1輛車更閃燈提示後方來車，直至白車車主駛離後，方有序離開。樓主留言稱讚道，「其實香港啲司機有好多都好好，好有耐性同善心，好人一生平安，好司機」。

熱心司機｜網民激讚：好有愛！

網民見該暖心影片紛紛稱讚，「最讚係冇人狂呠，成件事好和諧 好有愛」、「成件事好warm」、「正能量的影片唔怕多，這先係真正獅子山下精神」、「其實每個人記住自己會老㗎，今日你讓別人，將來別人會讓你」、「世界幾咁美好呀」、「呢個司機係典範」、「要大力讚拍攝者，愛係要傳遞」、「和諧社會咪幾好」。

攙扶老人期間，兩線6車司機耐心等候，無一催促。（取自Facebook「車cam L」群組）

熱心司機｜網民憂心老人獨自外出

不過，網民見老人行動緩慢，擔憂其獨自外出並不安全，「其實伯伯咁樣行行人路都好危險」、「咁佢過咗條馬路之後點算？」、「點會畀佢自己一個落街呀行動不便好危險」、「見伯伯左右腳唔協調、碎步、重心向後，似有柏金遜症，應該要有人陪同先好出街」。

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