親子自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二　$488起任食龍蝦/鮑魚/雪蟹腳

▲ 文華東方酒店自助餐買二送二，$488起任食龍蝦、鮑魚、雪蟹腳。

【自助餐優惠/美食優惠/餐廳情報】香港文華東方酒店快船廊自助餐一向受歡迎，KKday突發推出自助晚餐買二送二優惠，最適合一家大細，人均低至$488，任食龍蝦、鮑魚等美食，即睇優惠詳情！

最新影片：

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二

香港文華東方酒店快船廊自助晚餐精選推介包括龍蝦、鮑魚、鱈場蟹腳、麵包蟹、烤牛助肉、馳名海南雞飯、新加坡喇沙麵、鹹鴨蛋蒜醬炒蝦、XO醬炒帶子、烤味噌大比目魚、澳洲羊腿肉、節日甜品、雪糕等。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情

【KKday快閃優惠｜買2送2】除夕夜自助晚餐

用餐時間：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30

優惠價：3,492/4位，人均$873

【KKday快閃優惠｜買2送2】自助晚餐

用餐時間：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30

優惠價：$1,952起/4位，人均$488起

香港文華東方酒店

地址：香港中環干諾道中5號 M/F 快船廊 Clipper Lounge（地圖）

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一 $231起任食龍蝦/冰鎮海鮮/送AIA門票

親子自助餐優惠｜北角維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一 $221起歎龍蝦/烤生蠔/威靈頓牛扒

親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二 $494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉

親子自助餐優惠｜帝逸酒店推可口可樂聖誕自助餐 72折晚市任食日本原條直送油甘魚+免費參觀可樂廠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】