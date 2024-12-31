  • 22°C
香港時間：20241231日 (二) 12:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二　$488起任食龍蝦/鮑魚/雪蟹腳

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

文華東方酒店自助餐買二送二，$488起任食龍蝦、鮑魚、雪蟹腳。

【自助餐優惠/美食優惠/餐廳情報】香港文華東方酒店快船廊自助餐一向受歡迎，KKday突發推出自助晚餐買二送二優惠，最適合一家大細，人均低至$488，任食龍蝦、鮑魚等美食，即睇優惠詳情！

最新影片：

童學園
蔡繼有小一入學｜保良局蔡繼有校園導賞　國際化辦學模式躍身熱門IB校

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二

香港文華東方酒店快船廊自助晚餐精選推介包括龍蝦、鮑魚、鱈場蟹腳、麵包蟹、烤牛助肉、馳名海南雞飯、新加坡喇沙麵、鹹鴨蛋蒜醬炒蝦、XO醬炒帶子、烤味噌大比目魚、澳洲羊腿肉、節日甜品、雪糕等。

點擊圖片放大
+12
+11

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情

【KKday快閃優惠｜買2送2】除夕夜自助晚餐
用餐時間：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30
優惠價：3,492/4位，人均$873

【KKday快閃優惠｜買2送2】自助晚餐
用餐時間：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30
優惠價：$1,952起/4位，人均$488起

香港文華東方酒店

地址：香港中環干諾道中5號 M/F 快船廊 Clipper Lounge（地圖

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一　$231起任食龍蝦/冰鎮海鮮/送AIA門票

親子自助餐優惠｜北角維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$221起歎龍蝦/烤生蠔/威靈頓牛扒

親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉

親子自助餐優惠｜帝逸酒店推可口可樂聖誕自助餐　72折晚市任食日本原條直送油甘魚+免費參觀可樂廠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業　創辦人離世後執剩7間
今日 10:53
結業潮｜板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業　創辦人離世後執剩7間
除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」　留意以下呢個時間有得食！
今日 11:14
除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」　留意以下呢個時間有得食！
百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起　廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】
17:01 2024/12/30
百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起　廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】
UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價　$59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套
18:25 2024/12/27
UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價　$59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套
超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價　Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39
14:15 2024/12/27
超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價　Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39
靚媽精明眼｜鴻福堂燒賣全線分店買1送1　即日起$16有16粒
13:38 2024/12/27
靚媽精明眼｜鴻福堂燒賣全線分店買1送1　即日起$16有16粒

你可能感興趣

結業潮｜板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業　創辦人離世後執剩7間
今日 10:53
結業潮｜板長姊妹壽司店鮨樂2分店先後結業　創辦人離世後執剩7間
除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」　留意以下呢個時間有得食！
今日 11:14
除夕限定優惠｜「永年士多」推$1豬腸豬紅魚蛋「小寶麵」　留意以下呢個時間有得食！
百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起　廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】
17:01 2024/12/30
百佳優惠｜百佳最新搶手價優惠$6.9起　廁紙/香米/即食麵/零食大減價【送$300優惠券】
自助餐 酒店 著數優惠

最高瀏覽

韓國空難｜濟州航空空難179死　2名倖存者傷勢曝光　33歲空少恐「全身癱瘓」
韓國空難｜濟州航空空難179死　2名倖存者傷勢曝光　33歲空少恐「全身癱瘓」
急症室最長等候時間（12月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月31日 時間04:05）
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
珍惜生命｜荔枝角有人墮樓　男途人被砸中雙雙昏迷
珍惜生命｜荔枝角有人墮樓　男途人被砸中雙雙昏迷
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓