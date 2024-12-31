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濟州航空空難︱1原因曾抗拒認屍掙扎過後忍痛面對　老父抽泣：一眼就認出是我女兒

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撰文： 王明芳

發布時間： 9 分鐘前

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濟州航空空難造成179人死亡，有死者父親表現悲痛，一度抗拒為女兒認屍！

【濟州航空空難】南韓濟州航空編號7C2216班機，29日於南全羅南道務安機場降落時發生嚴重事故，179人罹難。不少罹難者家屬仍留在機場大廳等待認領遺體，表現悲慟；其中一名71歲的父親曾因一個理由而抗拒為女兒認屍，當掙扎過後看到遺體，卻第一眼就認出是女兒。

濟州航空空難︱71歲老父一度抗拒為女兒認屍

根據南韓媒體News1報導，71歲的全在英（音譯）在濟州航空空難中失去了46歲的女兒，他嘆氣透露：「像韓國許多父親一樣，我是一個冷漠的爸爸，我的女兒是非常努力和優秀的女兒，但她和同事一起去旅行了 ...... 」老父說到這裡便說不下去，開始抽泣，令人鼻酸。

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老父又坦言要為女兒認屍前內心很掙扎，一度抗拒這樣做，因為他只想記住女兒美好的樣子，後來經過多番掙扎，成功轉念，決定忍痛認屍，他說：「這是她的最後一段路，我應該跟她一起，因為這個想法，就去看了。我一眼就認出他是我的女兒。」務安機場為罹難者家屬準備了帳篷，老父事發當日晚上就是在帳篷過夜，靜待最新消息，但徹夜未眠。

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濟州航空空難︱多具遺體因損毀嚴重而無法辨別

其他的罹難者家屬同樣無法入睡，他們等著廣播、看著手機通知，想要盡早收到遺體確認身份的通知。這場事故中179名罹難者遺體已全數尋獲，截至30日下午，當地政府已成功確認146具遺體的身份，但仍有33具遺體因損毀嚴重而無法辨別，正通過DNA比對身份，預計31日可以完成確認身份。

報道又指，由於遺體受損嚴重，復原處理需一周以上時間，搜救人員至今共發現606塊遺骸，只有5具遺體是完整的。雖然當局可以將5具遺體移交給家屬，但考慮到後續可能發現更多遺骸，所以相關部門計劃在完成所有遺骸的DNA鑑定後才統一移交。

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